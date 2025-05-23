1000 на 1000: Украина и РФ провели первый этап обмена пленными

Между Украиной и Россией начался самый масштабный обмен пленными в формате "1000 на 1000". В рамках первой части домой вернулось 390 человек.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

По его словам, сегодня была реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000, которая была достигнута на встрече в Турции и послезавтра обмен будет продолжаться.

"Сегодня – 390 человек. Суббота и воскресенье – ожидаем продолжения обмена", – написал он.

В Координационном штабе добавили, что из плена освобождены 270 военных и 120 гражданских. Среди них военнослужащие ВСУ, в частности, ВМС, ДШУ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Среди освобожденных – 3 женщины и 387 мужчин.

Ранее президент США Дональд Трамп написал о большом обмене пленными между Украиной и Россией. В его сообщении говорилось уже о факте обмена, но отмечалось, что "он вступит в силу в ближайшее время". Американский лидер также приветствовал стороны с этими переговорами. Позже ряд СМИ со ссылкой на источники написали, что обмен пленниками еще не состоялся.

Что предшествовало обмену

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года переговоры между Украиной и РФ, в ходе которых стороны договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000".

На следующий день глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что обмен пленными может состояться уже на этой неделе (19-25 мая).

22 мая руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что Украина сделала свою часть подготовительной работы, которая касается обмена 1000 на 1000, и теперь дело за Россией, которая должна ускориться с этим.