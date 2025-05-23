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1000 на 1000: Україна та РФ провели перший етап обміну полоненими

обмін
Україна та РФ провели наймасштабніший обмін полоненими

Між Україною та Росією розпочався наймасштабніший обмін полоненими у форматі “1000 на 1000”. В рамках першої частини додому повернулись 390 людей.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За його словами, сьогодні було реалізовано першу частину домовленості про обмін 1000 на 1000, яка була досягнута на зустрічі в Туреччині. Завтра і післязавтра обмін триватиме.

"Сьогодні – 390 людей. Субота й неділя – очікуємо продовження обміну", - написав він.

Фото 2 — 1000 на 1000: Україна та РФ провели перший етап обміну полоненими
Фото 3 — 1000 на 1000: Україна та РФ провели перший етап обміну полоненими
Фото 4 — 1000 на 1000: Україна та РФ провели перший етап обміну полоненими
Фото 5 — 1000 на 1000: Україна та РФ провели перший етап обміну полоненими
Фото 6 — 1000 на 1000: Україна та РФ провели перший етап обміну полоненими
Фото 7 — 1000 на 1000: Україна та РФ провели перший етап обміну полоненими
Фото 8 — 1000 на 1000: Україна та РФ провели перший етап обміну полоненими
Фото 9 — 1000 на 1000: Україна та РФ провели перший етап обміну полоненими

У Координаційний штабі додали, що з полону звільнено 270 військових та 120 цивільних. Серед них військовослужбовці ЗСУ, зокрема ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Серед визволених — 3 жінки та 387 чоловіків.

Раніше президент США Дональд Трамп написав про великий обмін полоненими між Україною та Росією. В його повідомленні йшлося вже про факт обміну, але зазначалося, що "він набуде чинності найближчим часом". Американський лідер також привітав сторони з цими переговорами. Пізніше низка ЗМІ з посиланням на джерела написали, що обмін полоненими ще не відбувся.

Що передувало обміну

16 травня у Стамбулі відбулися перші з 2022 року переговори між Україною та РФ, під час яких сторони домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". 

Наступного дня очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що обмін полоненими може відбутися вже цього тижня (19-25 травня).

22 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що Україна зробила свою частину підготовчої роботи, яка стосується обміну 1000 на 1000, і тепер справа за Росією, яка мала б прискоритись з цим.

Автор:
Тетяна Гойденко