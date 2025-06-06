Трамп пригрозил Украине и России "жесткими действиями" в случае затягивания войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпримет жесткие шаги по отношению к России и Украине, если война между странами затянется.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNN.

Трамп о санкциях

Соответствующее заявление Трамп сделал во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, отвечая на вопросы журналиста, когда он планирует ввести санкции против России, обещанные в случае провала мирных инициатив.

"Дедлайн — в моей голове. Когда я пойму, что это не остановится, — тогда мы будем действовать очень, очень, очень жестко. И, честно говоря, это может касаться обеих стран, как России так и Украины. Знаете, для танго нужны двое. Но мы будем очень жесткими — будь то Россия, или кто-то другой. Мы действуем.

Поддержка Украины

Трамп заверил, что будет продолжать поддерживать Украину. Также в очередной раз выразил свое убеждение, что "война никогда бы не началась, будь он президентом".

"Да, я с Украиной. Мы только что подписали крупное соглашение с Украиной относительно редкоземельных материалов. Я выступаю за прекращение убийств, действительно, вот за что я выступаю, за войну, которая никогда бы не началась, никогда не должна начинаться", — добавил он.

Сравнил войну с дракой детей

Трамп также выразил мнение, что президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский "ненавидят" друг друга и сравнил их поведение с дракой двоих детей в парке.

"Иногда вы видите, как два ребенка дерутся, как сумасшедшие. Они ненавидят друг друга и дерутся в парке, а вы пытаетесь их разнять. Они не хотят, чтобы их разняли, иногда вам лучше дать им подраться еще какое-то время, а затем разнять их", — подчеркнул Трамп.

Санкции против РФ

Трамп заявлял, что ему нужен "месяц или две недели", чтобы определить, "вводит ли его в заблуждение" российский диктатор Владимир Путин.

В то же время Трамп заявил, что не исключает возможности подписания предусматривающего законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма. усиление санкций против РФ. Но решение, по его словам, будет зависеть от поведения Москвы по вопросу урегулирования войны против Украины.

Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.