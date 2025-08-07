Трамп не исключает переговоры с Зеленским и Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о "большой вероятности" личной встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Трамп не уточнил, когда могут состояться переговоры.

Как пишет Delo.ua, об этоминформирует Общественное со ссылкой на заявление Трампа.

Встреча с Путиным и Зеленским не исключена

"Мы еще не определили место, но сегодня очень хороший разговор с президентом Путиным. Этот процесс продолжается уже давно, и есть большая вероятность, что встреча состоится в ближайшее время", — сказал Трамп.

На вопрос о том, были ли со стороны России какие-либо уступки после переговоров между Путиным и спецпредставителем США Джейсоном Виткоффом, Трамп ответил, что "не назвал бы это прорывом".

"Мы работаем над этим уже давно. Каждый день гибнут тысячи молодых людей, преимущественно военных. Также продолжаются ракетные обстрелы Киева и других городов", - добавил американский лидер.

Трамп сообщил, что переговоры с Владимиром Путиным были продуктивными, хотя и не уверен, повлияло ли на них введение 50% тарифа на индийскую нефть.

Он также предположил, что после Индии вторичные тарифы могут быть введены и в отношении Китая – в ответ на торговлю с Россией.

Тем временем CNN сообщило, что запланированная на следующую неделю встреча Трампа с Путиным может не состояться в указанные сроки.

США требуют от России остановить войну

Ранее в этом месяце Трамп впервые озвучил 50-дневный ультиматум Путину, пригрозив ввести жесткие экономические санкции, если война не будет остановлена. Речь идет, в частности, о 100% тарифах на российский экспорт, включая нефть. Эти пошлины будут также касаться третьих стран, покупающих российские энергоносители, таких как Китай и Индия. В Вашингтоне рассматривают такие закупки как косвенную поддержку российской экономики, помогающую Кремлю обойти действующие санкции.

Позже Дональд Трамп заявил, что сократит 50-дневный срок, который ранее дал российскому президенту для достижения перемирия с Украиной, до 10-12 дней.

Напомним, Виткофф разговаривал с Путиным около трех часов в рамках экстренной миссии, направленной на поиск прорыва в 3,5-летней войне, которая началась с полномасштабного вторжения России в Украину. Трамп угрожал санкциями против Москвы, если не будут приняты никакие меры для прекращения войны в Украине.