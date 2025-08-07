Трамп не виключає переговорів із Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив про "велику ймовірність" особистої зустрічі з главою України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. Трамп не уточнив, коли саме можуть відбутися переговори.

Як пише Delo.ua, про це інформує Суспільне з посиланням на заяву Трампа.

Зустріч із Путіним і Зеленським не виключена

"Ми ще не визначили місце, але сьогодні мали дуже хорошу розмову з президентом Путіним. Цей процес триває вже давно, і є велика ймовірність, що зустріч відбудеться найближчим часом", — сказав Трамп.

На запитання про те, чи були з боку Росії якісь поступки після переговорів між Путіним і спецпредставником США Джейсоном Віткоффом, Трамп відповів, що "не назвав би це проривом".

"Ми працюємо над цим уже давно. Щодня гинуть тисячі молодих людей, переважно військових. Також продовжуються ракетні обстріли Києва та інших міст", — додав американський лідер.

Трамп повідомив, що переговори з Володимиром Путіним були продуктивними, хоча й не впевнений, чи вплинуло на них запровадження 50% тарифу на індійську нафту.

Він також припустив, що після Індії вторинні тарифи можуть бути запроваджені й щодо Китаю — у відповідь на торгівлю з Росією.

Тим часом CNN повідомило, що запланована на наступний тиждень зустріч Трампа з Путіним може не відбутися у зазначені терміни.

США вимагають від Росії зупинити війну

Раніше цього місяця Трамп вперше озвучив 50-денний ультиматум Путіну, пригрозивши запровадити жорсткі економічні санкції, якщо війна не буде зупинена. Йдеться, зокрема, про 100% тарифи на російський експорт, включаючи нафту. Ці мита стосуватимуться також третіх країн, що купують російські енергоносії, таких як Китай та Індія. У Вашингтоні розглядають такі закупівлі як непряму підтримку російської економіки, яка допомагає Кремлю обійти чинні санкції.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який раніше дав російському президенту для досягнення перемир’я з Україною, до 10 -12 днів.

Нагадаємо, Віткофф розмовляв з Путіним близько трьох годин у рамках екстреної місії, спрямованої на пошук прориву у 3,5-річній війні, яка розпочалася з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Трамп погрожував санкціями проти Москви, якщо не буде вжито жодних заходів для припинення війни в Україні.