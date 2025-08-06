Війна має завершитись: Зеленський прокоментував розмову із Трампом

Президенти України та США, Володимир Зеленський і Дональд Трамп, провели телефонну розмову 6 серпня. Переговори пройшли одразу після того, як спецпредставник США Стів Віткофф повернувся з Москви.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського.

"Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку", - наголосив президент.

За словами Зеленського, під час розмови з Дональдом Трампом вони обговорили питання, підняті під час візиту спецпредставника до Москви.

Президент підкреслив, що Україна захистить свою незалежність і прагне тривалого та надійного миру. Він зазначив, що Росія повинна припинити війну, яку сама ж і розпочала, та висловив вдячність усім, хто підтримує Україну.

Нагадаємо, 6 серпня у Кремлі спецпредставник Віткофф розмовляв з Путіним близько трьох годин у рамках екстреної місії, спрямованої на пошук прориву у 3,5-річній війні, яка розпочалася з повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Трамп погрожував санкціями проти Москви, якщо не буде вжито жодних заходів для припинення війни в Україні.

Трамп назвав зустріч його спецпредставника Стіва Віткоффа та Путіна у Кремлі “надзвичайно продуктивною”. Проте у Білому домі заявили, що планують запровадити обіцяні вторинні санкції проти РФ вже у п'ятницю, 8 серпня.