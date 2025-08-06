Война должна завершиться: Зеленский прокомментировал разговор с Трампом

Президенты Украины и США, Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор 6 августа. Переговоры прошли сразу после того, как спецпредставитель США Стив Виткофф вернулся из Москвы.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

"Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться. И это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, во время разговора с Дональдом Трампом они обсудили вопросы, поднятые во время визита спецпредставителя в Москву.

Президент подчеркнул, что Украина защитит свою независимость и стремится к длительному и надежному миру. Он отметил, что Россия должна прекратить войну, которую сама и начала, и выразил благодарность всем, кто поддерживает Украину.

Напомним, 6 августа в Кремле спецпредставитель Виткофф разговаривал с Путиным около трех часов в рамках экстренной миссии, направленной на поиск прорыва в 3,5-летней войне, начавшейся с полномасштабного вторжения России в Украину. Трамп угрожал санкциями против Москвы, если не будут приняты никакие меры для прекращения войны в Украине.

Трамп назвал встречу его спецпредставителя Стива Виткоффа и Путина в Кремле "чрезвычайно продуктивной". Однако в Белом доме заявили, что планируют ввести обещанные вторичные санкции против РФ уже в пятницу, 8 августа.