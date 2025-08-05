Прекращение войны, санкции и оборона: Зеленский сообщил детали разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Ключевой темой стало прекращение войны.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение главы государства в телеграмм-канале.

Зеленский отметил, что боевые действия могли бы завершиться раньше, если бы Россия их не затягивала.

"Продуктивный разговор с Президентом Трампом. Ключевое – это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны президенту США за все усилия ради честного и длительного мира. Действительно нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Многие месяцы уже могло быть без войны, если бы россияне ее не затягивали", - сообщил он.

В ходе разговора стороны скоординировали позиции и обменялись оценками ситуации, в частности, по росту жестокости российских атак. Зеленский сообщил, что Трамп полностью информирован о ударах РФ по Киеву и другим украинским городам.

Также обсуждался вопрос о санкциях против России. Президент Украины отметил, что экономика РФ продолжает приходить в упадок, и решимость Трампа в этом вопросе может иметь большое значение.

"Конечно, говорили о санкциях против России. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решительность президента Трампа. Это может многое изменить", - отметил Зеленский.

По словам президента, украинская сторона уже подготовила проект двустороннего соглашения по дронам, которое "может быть одним из самых сильных". Президент выразил готовность обсудить и заключить этот документ.

Он также поблагодарил за поддержку европейских партнеров, включая Нидерланды, Швецию, Норвегию и Данию, которые выделили более миллиарда долларов на закупку американского оружия для Украины.

Напомним, Швеция, Норвегия и Дания совместно профинансируют инициативу НАТО, в рамках которой украинские военные получат американское оружие на сумму около 500 миллионов долларов.