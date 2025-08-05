Припинення війни, санкції та оборона: Зеленський повідомив деталі розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Ключовою темою стало припинення війни.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення глави держави в телеграм-каналі.

Зеленський зазначив, що бойові дії могли б завершитися раніше, якби Росія їх не затягувала.

"Продуктивна розмова з президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували", - наголосив він.

Під час розмови сторони скоординували позиції та обмінялися оцінками ситуації, зокрема, щодо зростання жорстокості російських атак. Зеленський повідомив, що Трамп повністю поінформований про удари РФ по Києву та інших українських містах.

Також обговорювалося питання санкцій проти Росії. Президент України зазначив, що економіка РФ продовжує занепадати, і рішучість Трампа в цьому питанні може мати велике значення.

"Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість президента Трампа. Це може багато що змінити", - зазначив Зеленський.

За словами президента, українська сторона вже підготувала проєкт двосторонньої угоди щодо дронів, яка "може бути однією з найсильніших". Президент висловив готовність обговорити та укласти цей документ.

Він також подякував за підтримку європейських партнерів, зокрема Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, які виділили понад мільярд доларів на закупівлю американської зброї для України.

Нагадаємо, Швеція, Норвегія та Данія спільно профінансують ініціативу НАТО, в рамках якої українські військові отримають американську зброю на суму близько 500 мільйонів доларів.