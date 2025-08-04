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Готуються списки: Зеленський анонсував новий обмін полоненими із Росією

Офіс президента
Україна формує списки для нового обміну полоненими / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що в межах домовленостей зі стороною Росії триває робота над списками українців для нового обміну. Загалом планується обмін близько 1200 людей.

Як пише Delo.ua, про це він повідомив за результатами наради з секретарем Ради національної безпеки та оборони України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком.

Україна готує списки для нового обміну

Зеленський повідомив, що триває робота над виконанням домовленостей, досягнутих під час переговорів зі стороною Росії у Стамбулі, зокрема щодо підготовки нової зустрічі.

Основна увага приділяється продовженню обміну військовополоненими — наразі готують списки для обміну близько 1200 осіб. Також ведеться робота над поверненням цивільних громадян, зокрема дітей, які були викрадені та вивезені до Росії.

Окрім цього, обговорюються питання підготовки критичної інфраструктури до опалювального сезону, розвитку протиповітряної оборони та координації ударів по російській логістиці. Водночас триває аудит виконання рішень Ради національної безпеки та оборони, частина з яких потребує невідкладного впровадження.

Нагадаємо, 23 липня відбувся вже дев’ятий етап обміну військовополоненими, домовленості щодо якого були досягнуті у Стамбулі. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 27 років, найстаршому - 66 років. Загалом на рідну землю повернуто українців, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.

Автор:
Ольга Опенько