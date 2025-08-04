Готовятся списки: Зеленский анонсировал новый обмен пленными с Россией

Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках договоренностей со стороной России идет работа над списками украинцев для нового обмена. В целом планируется обмен около 1200 человек.

Как пишет Delo.ua, об этом он сообщил по результатам совещания с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком.

Украина готовит списки нового обмена

Зеленский сообщил, что продолжается работа по выполнению договоренностей, достигнутых во время переговоров со стороной России в Стамбуле, в частности, по подготовке новой встречи.

Основное внимание уделяется продолжению обмена военнопленными - сейчас готовят списки для обмена около 1200 человек. Также ведется работа по возвращению гражданских граждан, в частности детей, которые были похищены и вывезены в Россию.

Кроме того, обсуждаются вопросы подготовки критической инфраструктуры к отопительному сезону, развитию противовоздушной обороны и координации ударов по российской логистике. В то же время идет аудит выполнения решений Совета национальной безопасности и обороны, часть из которых требует безотлагательного внедрения.

Напомним, 23 июля состоялся уже девятый этап обмена военнопленными, договоренности по которому были достигнуты в Стамбуле. Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему – 66 лет. В целом на родную землю возвращены украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях.