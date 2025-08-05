Швеція, Норвегія та Данія виділяють 500 мільйонів доларів на зброю для України через ініціативу НАТО

Швеція, Норвегія та Данія спільно профінансують ініціативу НАТО, в рамках якої українські військові отримають американську зброю на суму близько 500 мільйонів доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

Зазначається, що Данія разом зі Швецією та Норвегією підтримає нову ініціативу щодо забезпечення України пріоритетною американською зброєю через НАТО, зокрема боєприпасами для протиповітряних ракет Patriot.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен підкреслив, що така допомога дозволить Україні отримати зброю, якої зараз найбільше потребують українські сили оборони.

"З початку війни Данія твердо стояла на боці України, і ми продовжуватимемо це робити. Разом зі Швецією та Норвегією уряд Данії повністю підтримує нову американську ініціативу. Для здатності України захищатися вкрай важливо, щоб ми продовжували забезпечувати трансатлантичну співпрацю на підтримку України", – зауважив він.

Уряд Данії вирішив виділити на цю ініціативу 580 мільйонів данських крон (близько 90 мільйонів доларів). Уряд Норвегії повідомив про виділення 1,5 мільярда норвезьких крон (близько 135 мільйонів доларів).

Швеція заявила, що її частка в пакеті, який включає ракети Patriot й інше обладнання ППО, а також протитанкові боєприпаси, становитиме 275 мільйонів доларів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що альянс вдячний трьом скандинавським країнам за фінансування цього пакету.

Президент України Володимир Зеленський подякував за це рішення, висловивши вдячність прем'єр-міністрам Швеції Ульфу Крістерссону, Норвегії Йонасу Гару Стере, Данії Метте Фредеріксен, а також генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

"Це дуже сильна ініціатива, яка значно збільшує наш потенціал захисту життя. Вчора 500 мільйонів євро від Нідерландів, тепер ще рішення на пів мільярда доларів. Це буде відчуватись. І це буде хорошим прикладом для інших країн НАТО, щоб посилити звʼязки між Америкою та Європою в контексті безпеки і щоб гарантувати захист від російських ударів", - наголосив він.

Новий формат допомоги Україні

Головна мета Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)– прискорити постачання озброєння та військових систем, які можна швидко отримати зі США, щоб зміцнити обороноздатність України та створити умови для досягнення стійкого миру.

Ініціатива базується на домовленостях між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Завдяки цьому механізму країни-члени Альянсу та партнери зможуть фінансувати закупівлю американської зброї та технологій через добровільні внески.

PURL передбачає складання переліку озброєння та боєприпасів на основі запитів України, які затверджує верховний головнокомандувач сил НАТО в Європі (SACEUR). Нові пакети допомоги будуть оголошуватися регулярно.

Перший пакет допомоги на суму 500 млн євро профінансують Нідерланди, і перші поставки очікуються найближчим часом. Також анонсуються нові важливі оголошення щодо підтримки.