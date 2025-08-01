У Сенаті США представили двопартійний законопроєкт про допомогу Україні на понад $50 мільярдів

Два сенатори США від різних партій у четвер подали на розгляд законопроєкт про виділення Україні десятків мільярдів доларів допомоги на наступні два роки. Це рішення було прийняте у відповідь на відмову Путіна припинити війну, попри заклики Трампа.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Hill.

Законопроєкт Supporting Ukraine Act of 2025, загальною сумою понад 50 мільярдів доларів, внесли співголова Комітету Сенату США із закордонних справ Джин Шахін та сенаторка Ліза Мурковскі.

Зазначається, що своїм законопроєктом Шахін і Мурковскі надають Трампу додаткові інструменти впливу на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів, посилюючи обороноздатність України. Крім того, законопроєкт захищає допомогу Україні від можливих обмежень з боку виконавчої влади.

Значна частина коштів, передбачених законопроєктом, буде спрямована не лише на пряму військову допомогу Києву, але й на розвиток американського військового виробництва та пошук нових джерел фінансування для підтримки України.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає виділення понад 50 мільярдів доларів протягом 2026 та 2027 фінансових років на підтримку України. Ці кошти будуть спрямовані на:

$30 млрд — на безпекову допомогу;

— на безпекову допомогу; $3 млрд — на програму FMF (Іноземне військове фінансування);

— на програму FMF (Іноземне військове фінансування); $600 млн — на підтримку правоохоронних органів, антикорупційні програми та розслідування воєнних злочинів;

— на підтримку правоохоронних органів, антикорупційні програми та розслідування воєнних злочинів; $500 млн — на допомогу в разі надзвичайних ситуацій. Крім того, законопроєкт збільшує ліміт виділень за програмою PDA до $6 млрд.

Крім цього, передбачається створення тристоронньої ініціативи США-Україна-Тайвань щодо використання БПЛА – з метою проведення спільних досліджень, розробок та налагодження їх спільного виробництва. На цю ініціативу на 2026 і 2027 фінансові роки передбачається виділення $1 млрд.

Інші важливі ініціативи

Як зазначила посол України в США Оксана Маркарова, законопроєкт містить вимогу негайних заходів для конфіскації російських заморожених активів або подати план збільшення доходів від заморожених російських активів для отримання додаткових коштів для України.

Передбачається створення робочої групи для систематизації уроків, отриманих з війни України, включаючи сучасну доктрину ведення війни та типи вразливостей, які можуть мати США до операції, подібної до української операції "Павутина", додала Маркарова.

Також законопроєкт містить заборону будь-якого використання оборонної продукції, закупленої для України, не у спосіб, передбачений Конгресом.

Від президента США вимагається витрачати не менше 15% коштів програми "International Security Cooperation Program Funds" на операції Європейського командування ЗС США.

Трамп вимагає миру

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки закликали до укладення мирної угоди між Україною та Росією не пізніше 8 серпня. Попри три раунди переговорів між Києвом і Москвою, які цього року відбулися у Стамбулі й призвели до обміну полоненими та тілами загиблих, прориву у врегулюванні понад трирічного конфлікту досі не досягнуто.

Напередодні, у вівторок, Трамп заявив, що США розпочнуть запровадження нових тарифів та інших економічних заходів проти Росії вже за десять днів, якщо Москва не продемонструє реального прогресу у припиненні війни.

Раніше цього місяця Трамп вперше озвучив 50-денний ультиматум Путіну, пригрозивши запровадити жорсткі економічні санкції, якщо війна не буде зупинена. Йдеться, зокрема, про 100% тарифи на російський експорт, включаючи нафту.