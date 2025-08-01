В Сенате США представили двухпартийный законопроект о помощи Украине более чем на $50 миллиардов

Два сенатора США от разных партий в четверг подали на рассмотрение законопроект о выделении Украине десятков миллиардов долларов помощи на следующие два года. Это решение было принято в ответ на отказ Путина прекратить войну, несмотря на призывы Трампа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Hill.

Законопроект Supporting Ukraine Act of 2025, общей суммой более 50 миллиардов долларов, внесли сопредседатель Комитета Сената США по иностранным делам Джин Шахин и сенатор Лиза Мурковски.

Отмечается, что своим законопроектом Шахин и Мурковски предоставляют Трампу дополнительные инструменты влияния на Путина, чтобы заставить его сесть за стол переговоров, усиливая обороноспособность Украины. Кроме того, законопроект защищает помощь Украине от возможных ограничений со стороны исполнительной власти.

Значительная часть, предусмотренная законопроектом, будет направлена не только на прямую военную помощь Киеву, но и на развитие американского военного производства и поиск новых источников финансирования для поддержки Украины.

Что предполагает законопроект

Законопроект предусматривает выделение более 50 миллиардов долларов в течение 2026 и 2027 финансовых лет в поддержку Украины. Эти средства будут направлены на:

$30 млрд — на помощь безопасности;

— на помощь безопасности; $3 млрд - на программу FMF (Иностранное военное финансирование);

- на программу FMF (Иностранное военное финансирование); $600 млн - в поддержку правоохранительных органов, антикоррупционные программы и расследование военных преступлений;

- в поддержку правоохранительных органов, антикоррупционные программы и расследование военных преступлений; $500 млн — в помощь в случае чрезвычайных ситуаций. Кроме того, законопроект увеличивает предел выделений по программе PDA до $6 млрд.

Кроме того, предполагается создание трехсторонней инициативы США-Украина-Тайвань по использованию БПЛА – с целью проведения совместных исследований, разработок и налаживания их совместного производства. На эту инициативу на 2026 и 2027 финансовые годы предполагается выделение $1 млрд .

Другие важные инициативы

Как отметила посол Украины в США Оксана Маркарова, закон содержит требование немедленных мер по конфискации российских замороженных активов или представить план увеличения доходов от замороженных российских активов для получения дополнительных средств для Украины.

Предполагается создание рабочей группы для систематизации уроков, извлеченных из войны Украины, включая современную доктрину ведения войны и типы уязвимостей, которые могут иметь США к операции, подобной украинской операции "Паутина", добавила Маркарова.

Также законопроект содержит запрет на любое использование оборонной продукции, закупленной для Украины, не способом, предусмотренным Конгрессом.

От президента США требуется тратить не менее 15% средств программы International Security Cooperation Program Funds на операции Европейского командования ВС США.

Трамп требует мира

Напомним, Соединенные Штаты Америки призвали к заключению мирного соглашения между Украиной и Россией не позднее 8 августа. Несмотря на три раунда переговоров между Киевом и Москвой, которые в этом году состоялись в Стамбуле и привели к обмену пленными и телами погибших, прорыв в урегулировании более чем трехлетнего конфликта до сих пор не достигнут.

Накануне, во вторник, Трамп заявил, что США начнут введение новых тарифов и других экономических мер против России уже через десять дней, если Москва не продемонстрирует реального прогресса в прекращении войны.

Ранее в этом месяце Трамп впервые озвучил 50-дневный ультиматум Путину, пригрозив ввести жесткие экономические санкции, если война не будет остановлена. Речь идет, в частности, о 100% тарифах на российский экспорт, включая нефть.