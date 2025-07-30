Украинцам разрешат оставаться в США до конца войны - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что убежавшие от войны украинцы могут оставаться в Соединенных Штатах до ее завершения.

Как пишет Delo.ua со ссылкой на Общественное, об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Вашингтоне.

Позиция Трампа по отношению к украинским беженцам

Дональд Трамп заявил, что, вероятно, позволит спасаемым от войны украинцам оставаться на территории США до завершения боевых действий.

"Я думаю, что да. К нам приехало много людей из Украины, и мы работаем с ними", - отметил Трамп в ответ на соответствующий вопрос.

США входят в тройку лидеров среди стран за пределами Европы по количеству украинских беженцев, прибывших с начала полномасштабной войны.

Трамп запретил гражданам 12 стран въезд в США

Дональд Трамп 4 июня подписал указ о полном ограничения въезда в США граждан 12 стран из-за рисков безопасности.

Согласно приказу полностью запрещен въезд в США гражданам Афганистана, Мьянмы, также известной как Бирма, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Кроме того, Трамп частично ограничил въезд для жителей еще 7 стран: Бурунди, Куба, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистан и Венесуэла.

Ранее администрация Трампа разработала план депортации из США мигрантов, включая 200 тысяч украинских и 500 тысяч гаитянских беженцев. Мигранты, добровольно согласящиеся на депортацию в свои страны, будут иметь право на получение выплат в размере 1000 долларов от американского правительства.