Швеция, Норвегия и Дания выделяют 500 миллионов долларов на оружие для Украины по инициативе НАТО

Швеция, Норвегия и Дания совместно профинансируют инициативу НАТО, в рамках которой украинские военные получат американское оружие на сумму около 500 миллионов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство обороны Дании.

Отмечается, что Дания вместе со Швецией и Норвегией поддержит новую инициативу по обеспечению Украины приоритетным американским оружием через НАТО, в частности, боеприпасами для противовоздушных ракет Patriot.

Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен подчеркнул, что такая помощь позволит Украине получить оружие, в котором сейчас больше всего нуждаются украинские силы обороны.

"С начала войны Дания твердо стояла на стороне Украины, и мы будем это делать. Вместе со Швецией и Норвегией правительство Дании полностью поддерживает новую американскую инициативу. Для способности Украины защищаться крайне важно, чтобы мы продолжали обеспечивать трансатлантическое сотрудничество в поддержку Украины", - отметил он.

Правительство Дании решило выделить на эту инициативу 580 миллионов датских крон (около 90 миллионов долларов). Правительство Норвегии сообщило о выделении 1,5 миллиарда норвежских крон (около 135 миллионов долларов).

Швеция заявила, что ее доля в пакете, включающем ракеты Patriot и другое оборудование ПВО, а также противотанковые боеприпасы, составит 275 миллионов долларов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс благодарен трем скандинавским странам за финансирование этого пакета.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за это решение, выразив благодарность премьер-министрам Швеции Ульфу Кристерссону, Норвегии Йонасу Гару Стере, Дании Мэтте Фредериксен, а также генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

"Это очень сильная инициатива, которая значительно увеличивает наш потенциал защиты жизни. Вчера 500 миллионов евро от Нидерландов, теперь еще решение на полмиллиарда долларов. Это будет ощущаться. И это будет хорошим примером для других стран НАТО, чтобы усилить связи между Америкой и Европой в контексте безопасности и гарантировать защиту от российских ударов", - сказал он.

Новый формат помощи Украине

Главная цель Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) – ускорить поставки вооружения и военных систем, которые можно быстро получить из США, чтобы укрепить обороноспособность Украины и создать условия для достижения устойчивого мира.

Инициатива основывается на договоренностях между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Благодаря этому механизму страны-члены НАТО и партнеры смогут финансировать закупку американского оружия и технологий через добровольные взносы.

PURL предусматривает составление перечня вооружения и боеприпасов на основе запросов Украины, утверждаемых верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Новые пакеты пособий будут оглашаться регулярно.

Первый пакет помощи на сумму 500 млн евро профинансируют Нидерланды, и первые поставки ожидаются в ближайшее время. Также анонсируются новые важные объявления поддержки.