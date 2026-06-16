Страхова компанія "Велес" добровільно виходить з ринку: як це вплине на клієнтів

Національний банк України дозволив ПрАТ "Страхова компанія "Велес" розпочати добровільний вихід із фінансового ринку. Регулятор офіційно погодив запропонований компанією план дій, який передбачає закриття бізнесу через повне виконання наявного страхового портфеля та виконання зобов'язань перед клієнтами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відповідне рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 11 червня 2026 року. Сама процедура передбачає, що після завершення виконання всіх чинних договорів та зобов'язань перед клієнтами, страховик зобов'язаний самостійно звернутися до Національного банку із офіційною заявою, щоб анулювати ліцензію на здійснення страхової діяльності.

Рішення про припинення роботи та затвердження Плану виходу з ринку власники компанії ухвалили ще 14 травня 2026 року на загальних зборах акціонерів ПрАТ "СК "Велес".

Згідно з офіційною фінансовою звітністю за перші три місяці 2026 року, діяльність страхової компанії характеризувалася такими показниками:

обсяг залучених страхових премій становив 1 790 тис. грн;

розмір сформованих технічних резервів склав 4 501 тис. грн;

страхові виплати за вказаний період компанією не здійснювалися;

загальна частка ринку страховика за показниками премій та технічних резервів становить 0,01%.

Процедура добровільного виходу дозволяє компанії згорнути операційну діяльність без застосування примусових санкцій з боку регулятора.

Нагадаємо, НБУ застосував заходи впливу до ПрАТ “Європейський страховий альянс” за порушення вимог страхового законодавства та правил подання звітності.