Страховикам посилять вимоги: НБУ взявся за ризики аутсорсингу

Національний банк України розпочав громадське обговорення нових вимог щодо управління ризиками третіх сторін на страховому ринку. Запропоновані зміни стосуються насамперед передачі окремих функцій і процесів страховиків на аутсорсинг та покликані посилити фінансову стійкість компаній.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Проєкт передбачає внесення змін до низки нормативних документів НБУ, які регулюють систему управління страховими компаніями, підготовку планів безперервності діяльності та умови роботи фінансових установ.

Зокрема, регулятор планує запровадити чіткі критерії визначення важливих функцій і процесів страховика, а також вимоги до перевірки потенційних аутсорсерів перед передаванням їм ключових завдань.

Крім того, НБУ пропонує посилити вимоги до договорів між страховиками та підрядниками, а також розширити зміст планів безперервної діяльності.

Зокрема, страховики повинні будуть передбачати сценарії виходу з договорів аутсорсингу критично важливих функцій.

У Нацбанку зазначають, що зміни базуються на європейських нормах, зокрема вимогах директиви Solvency II та регламенті ЄС щодо аутсорсингу важливих функцій страховиків.

Очікується, що нові правила допоможуть знизити ризики залежності страхових компаній від сторонніх постачальників послуг та підвищити стабільність ринку.

Додамо, Нацбанк оприлюднив перелік страхових компаній, які отримали статус значимих станом на 1 січня 2026 року. До цього списку увійшли 13 установ, серед яких дві компанії, що спеціалізуються на страхуванні життя.