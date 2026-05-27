Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,21

44,12

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Страховикам посилять вимоги: НБУ взявся за ризики аутсорсингу

НБУ
НБУ взявся за ризики аутсорсингу

Національний банк України розпочав громадське обговорення нових вимог щодо управління ризиками третіх сторін на страховому ринку. Запропоновані зміни стосуються насамперед передачі окремих функцій і процесів страховиків на аутсорсинг та покликані посилити фінансову стійкість компаній.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Проєкт передбачає внесення змін до низки нормативних документів НБУ, які регулюють систему управління страховими компаніями, підготовку планів безперервності діяльності та умови роботи фінансових установ.

Зокрема, регулятор планує запровадити чіткі критерії визначення важливих функцій і процесів страховика, а також вимоги до перевірки потенційних аутсорсерів перед передаванням їм ключових завдань.

Крім того, НБУ пропонує посилити вимоги до договорів між страховиками та підрядниками, а також розширити зміст планів безперервної діяльності.

Зокрема, страховики повинні будуть передбачати сценарії виходу з договорів аутсорсингу критично важливих функцій.

У Нацбанку зазначають, що зміни базуються на європейських нормах, зокрема вимогах директиви Solvency II та регламенті ЄС щодо аутсорсингу важливих функцій страховиків.

Очікується, що нові правила допоможуть знизити ризики залежності страхових компаній від сторонніх постачальників послуг та підвищити стабільність ринку.

Додамо, Нацбанк оприлюднив перелік страхових компаній, які отримали статус значимих станом на 1 січня 2026 року. До цього списку увійшли 13 установ, серед яких дві компанії, що спеціалізуються на страхуванні життя.

Автор:
Тетяна Гойденко