Страховщикам ужесточат требования: НБУ взялся за риски аутсорсинга

НБУ
НБУ взялся за риски аутсорсинга

Национальный банк Украины приступил к общественному обсуждению новых требований по управлению рисками третьих сторон на страховом рынке. Предложенные изменения касаются, прежде всего, передачи отдельных функций и процессов страховщиков на аутсорсинг и призваны усилить финансовую устойчивость компаний.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Проект предусматривает внесение изменений в ряд нормативных документов НБУ, регулирующих систему управления страховыми компаниями, подготовку планов непрерывности деятельности и условия работы финансовых учреждений.

В частности регулятор планирует ввести четкие критерии определения важных функций и процессов страховщика, а также требования к проверке потенциальных аутсорсеров перед передачей им ключевых задач.

Кроме того, НБУ предлагает ужесточить требования к договорам между страховщиками и подрядчиками, а также расширить содержание планов непрерывной деятельности.

В частности, страховщики должны будут предусматривать сценарии по выходу из договоров аутсорсинга критически важных функций.

В Нацбанке отмечают, что изменения базируются на европейских нормах, в частности, требованиях директивы Solvency II и регламенте ЕС по аутсорсингу важных функций страховщиков.

Предполагается, что новые правила помогут снизить риски зависимости страховых компаний от сторонних поставщиков услуг и повысить стабильность рынка.

Добавим, Нацбанк обнародовал перечень страховых компаний, получивших статус значимых по состоянию на 1 января 2026 года. В этот список вошли 13 учреждений, среди которых две компании, специализирующиеся на страховании жизни.

Автор:
Татьяна Гойденко