Страховая компания "Велес" добровольно выходит с рынка: как это повлияет на клиентов

Национальный банк Украины разрешил ЧАО "Страховая компания "Велес" начать добровольный выход с финансового рынка. Регулятор официально согласовал предложенный компанией план действий, предусматривающий закрытие бизнеса из-за полного выполнения страхового портфеля и выполнения обязательств перед клиентами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 11 июня 2026 года. Сама процедура предусматривает, что по завершении выполнения всех действующих договоров и обязательств перед клиентами, страховщик обязан самостоятельно обратиться в Национальный банк с официальным заявлением, чтобы аннулировать лицензию на осуществление страховой деятельности.

Решение о прекращении работы и утверждении Плана выхода с рынка владельцы компании приняли еще 14 мая 2026 года на общем собрании акционеров ЧАО "СК "Велес".

Согласно официальной финансовой отчетности за первые три месяца 2026 года, деятельность страховой компании характеризовалась следующими показателями:

объем привлеченных страховых премий составил 1790 тыс. грн;

размер сформированных технических резервов составил 4501 тыс. грн;

страховые выплаты за указанный период компанией не производились;

общая доля рынка страховщика по показателям премий и техническим резервам составляет 0,01%.

Процедура добровольного выхода позволяет свернуть операционную деятельность без применения принудительных санкций со стороны регулятора.

Напомним, НБУ применил меры влияния к ЧАО "Европейский страховой альянс" за нарушение требований страхового законодательства и правил подачи отчетности.