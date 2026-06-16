Податкова та правоохоронці створили групу для боротьби з виведенням коштів за кордон

Державна податкова служба України (ДПС) спільно з правоохоронними органами та фінансовими регуляторами створила міжвідомчу робочу групу для протидії масштабним схемам незаконного виведення коштів за кордон.

Як пише Delo.ua, про це заявила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Рішення про посилення координації ухвалили під час спільної наради за участю керівництва ключових державних інституцій: ДПС, Бюро економічної безпеки (БЕБ), Національного банку України, Держмитслужби, Держфінмоніторингу та Офісу Генерального прокурора.

Напередодні податківці виявили масштабну оборудку, у межах якої понад 2,3 тисячі компаній здійснили фіктивні зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн, після чого фактично припинили своє існування.

Як працюватиме міжвідомча група

Сторони домовилися за кожним випадком обмінятися аналітикою, кожен випадок буде відпрацьовуватися окремо і детально, буде відбуватися співпраця над встановленням повного ланцюга причетних осіб. Кожна компанія, кожна особа буде відпрацьовуватися крок за кроком.

Крім того, члени групи будуть координувати дії для раннього виявлення ризикових зовнішньоекономічних операцій, встановлення організаторів схем, кінцевих вигодоотримувачів та фактичних контролерів компаній – нерезидентів, які можуть використовуватися для незаконного виведення коштів.

Кожне відомство виконуватиме завдання у межах своєї законодавчої компетенції, забезпечуючи швидкий обмін фінансовою та митною інформацією.

Нагадаємо, ДПС виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання. Йдеться про понад 2,3 тисячі компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн і після цього фактично зникли.