Частину спорів вирішуватимуть поза судом: податкова розробила законопроєкт

Державна податкова служба України (ДПС) підготувала законопроєкт, який впроваджує інструмент податкової медіації. Це дозволить бізнесу та податківцям врегульовувати частину спорів у позасудовому порядку.

Як пише Delo.ua, про це заявила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух під час X Міжнародного форуму "Медіація і Право".

Документ напрацювали за консультаційної підтримки Української академії медіації. Найближчим часом його передадуть на розгляд до Міністерства фінансів.

Необхідність альтернативного інструменту зумовлена високим навантаженням на судову систему. За даними ДПС, наразі в судах перебуває близько 65 тисяч податкових спорів, а щороку податкова служба розглядає від 10 до 13 тисяч скарг у межах адміністративного оскарження.

Що передбачає законопроект:

можливість врегулювати спір поза судом за участю незалежного медіатора;

добровільність процесу для обох сторін;

конфіденційність процесу та пошук рішення, яке буде прийнятним для платника та податкової;

запровадження обов’язкової до виконання угоди в разі досягнення компромісу між сторонами;

якщо компроміс не досягнутий – платник має право звернутися до суду або продовжити адміністративне оскарження.

"Не кожен податковий спір має закінчуватися в суді, бо це втрата часу і ресурсів як для держави, так і для платника. Діалог між державою та бізнесом — це той шлях, який вже давно довів свою ефективність", — наголосила Леся Карнаух.

У податковій підкреслюють, що медіація не замінюватиме чинні процедури оскарження, а стане додатковою можливістю для підприємців.

Нагадаємо, у квітні 2026 року загальний фонд державного бюджету отримав 302,6 млрд грн. Державна податкова служба виконала план на 104,2 %, забезпечивши додаткові 3,8 млрд грн, а митна служба – на 101 %, що принесло понад план 0,8 млрд грн.