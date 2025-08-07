Замороження на 99 років та зняття санкцій: ЗМІ дізналися, який план припинення війни США запропонували Росії

6 серпня спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб передати узгоджену з європейськими столицями пропозицію про припинення вогню в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на польське видання Onet.

Ця ініціатива стала кульмінацією політики чинної адміністрації США щодо Москви та передбачає низку поступок, вигідних Росії, без повноцінного мирного врегулювання.

Що запропонував Віткофф Путіну

Американська пропозиція передбачає припинення вогню без юридичного завершення війни, заморожування питання контролю над окупованими територіями на 49 або 99 років, поступове скасування санкцій та перспективу повернення до енергетичної співпраці з Росією.

Водночас документ не містить гарантій щодо нерозширення НАТО та не передбачає припинення підтримки України, що, за даними джерел, не викликало заперечень у Москви.

Заяви європейських лідерів також натякають на наближення потенційної угоди. Зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що є багато ознак можливого припинення війни, а президент Чехії Петр Павел припустив прийнятність втрати частини території задля збереження української державності.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обережно визнав можливість відновлення енергетичних відносин з Росією після завершення війни.

Можливість ядерного конфлікту

На тлі цієї дипломатичної активності між США і Росією посилилася риторика щодо можливості ядерного конфлікту, що, як стверджують джерела, може бути навмисним підсиленням напруги — для того, щоб показати компроміс як уникнення катастрофи.

Сторони, схоже, підозрюють одне одного у блефі. Москва нібито не вірить у готовність Вашингтона реалізувати нові обмеження, а США — у щирість російських погроз продовжити війну. Як повідомляється, російська сторона навіть запропонувала обмежити атаки на українські міста в обмін на відмову від санкцій, що, фактично, є спробою торгівлі наслідками агресії.

Зауважимо, 1 серпня Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, що наказав перемістити два атомні підводні човни на випадок, якщо провокаційні заяви Медведєва виявляться не просто словами. На наступний день він сказав, що субмарини вже перебувають ближче до Росії.

Що кажуть в Кремлі

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Путін назвав ОАЕ одним із відповідних місць для його зустрічі з Трампом. Також він заявив, що зацікавленість у його зустрічі з Трампом була виявлена з обох сторін. За словами очільника Кремля, Росія має багато друзів, які готові допомогти організувати його зустріч з Трампом.

Стосовно зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, Путін зазначив, що вона можлива, але для цього мають бути створені певні умови і поки до цього далеко.

Водночас сам Трамп заявив про "велику ймовірність" особистої зустрічі з главою України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним, але не уточнив, коли саме можуть відбутися переговори.

У Кремлі також додали, що майбутня зустріч Путіна та Трампа допоможе більш активно продовжити діалог РФ та США.

Нагадаємо, президент Трамп дав Путіну час до 8 серпня ухвалити рішення. У разі відмови США планують запровадити вторинні санкції — каральні тарифи для країн, які продовжать купувати російську нафту та газ. Це може призвести до зупинення експорту російських енергоносіїв і серйозного удару по бюджету РФ.