Зеленський і європейські лідери провели переговори з Трампом перед його зустріччю із Путіним: деталі

Президент Зеленський та європейські лідери 13 серпня провели онлайн-розмову із президентом США Дональдом Трампом — за два дні до його зустрічі з президентом РФ Путіним.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на брифінг за результатами переговорів, який транслював Офіс президента.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент США Дональд Трамп хоче продовжити розмови про мир в Україні, саме тому 15 серпня він планує зустрітися на Алясці з президентом РФ Путіним.

"В Анкориджі можуть бути зроблені важливі рішення. Ми, європейці, робимо все, що в наших силах, щоб спрямувати цю зустріч в правильному напрямку… Сьогодні ми детально проговорили наші позиції з колегами з Франції, Великої Британії, Польщі, Фінляндії, Італії, а також з [президенткою Єврокомісії] Урсулою фон дер Ляєн, [президентом Євроради] Антоніо Костою та [генсеком НАТО] Марком Рютте. Володимир Зеленський також був присутній", – розповів він.

Мерц додав, що після брифінгу продовжаться консультації під керівництвом президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера у колі "Коаліції охочих".

Канцлер Німеччини наголосив, що на Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. "Це був той меседж, який ми прокомунікували сьогодні з американським президентом", – додав він.

"Ми проговорили декілька важливих пунктів. Ми дали зрозуміти, що Україна повинна сидіти за столом переговорів, якщо буде наступна зустріч. Ми хочемо, щоб був правильний порядок. Спочатку – перемир'я. Важливим елементом може бути рамкова угода, яка буде пізніше... Україна готова до перемовин про обговорення територіальних питань…. Але юридичне визнання окупованих Росією територій не обговорюється", – наголосив Мерц.

Також, як додав німецький політик, Київ повинен отримати гарантії.

"У нас була конструктивна розмова. Ми домовилися, що одразу після розмови з Путіним він проінформує українського президента, а потім також європейських лідерів", – сказав він.

Своєю чергою Зеленський, який сьогодні прибув до Берліна, розповів, що сторони працюють в кількох форматах: спочатку була зустріч із Мерцом, потім переговори на рівні європейських лідерів, далі розмова з Трампом і останнє – перемовини у колі "Коаліції охочих".

"Все, що стосується України, має обговорюватися виключно з Україною. Ми маємо готувати тристоронній формат розмов. Має бути припинення вогню – це номер один, мають бути гарантії безпеки і посилення, якщо Росія не погодиться на припинення вогню на Алясці", – наголосив Зеленський.

Позиція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що цими днями відбулося більш ніж 30 розмов та консультацій із партнерами.

"Треба закінчувати цю війну. Треба тиснути на Росію заради чесного миру. Треба брати досвід України, наших партнерів, щоб не допустити обману з боку Росії", — наголосив глава держави.

Він вважає, що зараз немає жодної ознаки, що росіяни готуються до завершення війни. Однак, скоординовані зусилля України, США, Європи та усіх країн, які хочуть миру, "можуть примусити Росію до миру".

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Президенти США та Росії планують зустрітися в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска", — повідомив Трамп.

Низка авторитетних ЗМІ повідомили, що зустріч пройде на об’єднаній військовій базі Elmendorf-Richardson в Анкориджі. Це місце обрали через обмежені варіанти для проведення переговорів в розпал туристичного сезону та з міркувань безпеки. Аляску також обрали як територію, де Путін може перебувати без ризику арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, оскільки США не є його учасником.

Американський план

Американський план, запропонований Путіну, передбачає припинення вогню без офіційного завершення війни, замороження питання окупованих територій на 49 або 99 років, поступове зняття санкцій і відновлення енергетичної співпраці з Росією. Документ не містить гарантій щодо нерозширення НАТО та не скасовує підтримку України, що, за даними джерел, не викликало заперечень у Москви.