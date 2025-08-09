Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа 2025 г. в американском штате Аляска.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на соцсеть Truth Social.

"Долгожданная встреча между мной, как президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие детали будут сообщены впоследствии", - написал Трамп.

Губернатор Аляски Майк Данливи приветствовал решение провести переговоры именно в его штате, подчеркнув его стратегическое значение.

"Аляска – важнейшее стратегическое место в мире, расположенное на перекрестке Северной Америки и Азии, с Арктикой на севере и Тихим океаном на юге. Всего две мили отделяют нас от России, и ни одно другое место не играет большей роли в нашей национальной обороне, энергетической безопасности и лидерстве в Арктике", — написал он.

В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет дарить землю оккупантам, однако полномасштабную войну нужно заканчивать и сделать это должна именно Россия.

"Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", – сказал он.

Напомним, 6 августа специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы передать согласованное с европейскими столицами предложение о прекращении огня в Украине.

Также известно, что в Белом доме готовят возможную трехстороннюю встречу президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.