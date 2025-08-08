Белый дом готовит переговоры США, Украины и России без обязательной встречи Зеленского с Путиным - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа работает над организацией трехсторонних переговоров с участием лидеров Украины и России. Как заявил Трамп, для проведения личных переговоров с ним Владимиру Путину не обязательно соглашаться на встречу с Владимиром Зеленским. Место и время переговоров еще согласовываются.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Суспільне со ссылкой на источники в Белом доме.

Белый дом готовит трехсторонние переговоры

В Белом доме готовится возможная трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. По данным источников, переговоры могут состояться на следующей неделе, но место проведения еще не определено.

Представитель Белого дома Каролайн Ливитт сообщила, что Трамп открыт к переговорам с лидерами обеих стран. По ее словам, российская сторона выразила желание встретиться с президентом США, и он хотел бы пообщаться как с Путиным, так и с Зеленским, стремясь к скорейшему завершению войны. Сейчас администрация работает над деталями возможных встреч, которые будут обнародованы позже.

Трамп на брифинге также заявил, что для проведения личных переговоров с ним Владимиру Путину не обязательно встречаться с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что готов сделать все возможное для прекращения военных действий в Украине.

"Он хотел бы встретиться со мной, и я сделаю все возможное, чтобы остановить убийства", - сказал Трамп.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп отметил, что прекращение огня зависит исключительно от российского лидера и окончательное решение по этому поводу должен принимать сам Путин.

Шаги к миру

6 августа специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы передать согласованное с европейскими столицами предложение о прекращении огня в Украине.

Американский план, предложенный Путину, предусматривает прекращение огня без официального завершения войны, замораживание вопроса оккупированных территорий на 49 или 99 лет, постепенное снятие санкций и возобновление энергетического сотрудничества с Россией.

Документ не содержит гарантий нерасширения НАТО и не отменяет поддержку Украины, что, по данным источников, не вызвало возражений у Москвы. Европейские лидеры намекают на возможность договоренности: премьер Польши Дональд Туск говорит о признаках прекращения войны, а президент Чехии Петр Павел признает вероятность потери части территории ради сохранения государственности.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допускает возобновление энергетических отношений с Россией после войны.

Напомним, президент Трамп дал Путину время до 8 августа принять решение. В случае отказа США планируют ввести вторичные санкции — карательные тарифы для стран, продолжающих покупать российскую нефть и газ. Это может привести к остановке экспорта российских энергоносителей и серьезному удару по бюджету РФ.