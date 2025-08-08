Білий дім готує переговори США, України та Росії без обов’язкової зустрічі Зеленського з Путіним - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над організацією тристоронніх переговорів за участю лідерів України та Росії. Як заявив Трамп, для проведення особистих перемовин з ним Володимиру Путіну не обов’язково погоджуватися на зустріч із Володимиром Зеленським. Місце і час переговорів ще узгоджуються.

Як пише Delo.ua, про це інформує Суспільне з посиланням на джерела в Білому домі.

Білий дім готує тристоронні переговори

У Білому домі готують можливу тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна. За даними джерел, переговори можуть відбутися вже наступного тижня, але місце проведення ще не визначене.

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт повідомила, що Трамп відкритий до переговорів із лідерами обох країн. За її словами, російська сторона висловила бажання зустрітися з президентом США, і він хотів би поспілкуватися як із Путіним, так і з Зеленським, прагнучи якнайшвидшого завершення війни. Наразі адміністрація працює над деталями можливих зустрічей, які оприлюднять пізніше.

Трамп під час брифінгу також заявив, що для проведення особистих переговорів із ним Володимиру Путіну не обов’язково зустрічатися з Володимиром Зеленським. Він наголосив, що готовий зробити все можливе для припинення бойових дій в Україні.

"Він хотів би зустрітися зі мною, і я зроблю все можливе, щоб зупинити вбивства", — сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп зазначив, що припинення вогню залежить виключно від російського лідера, і остаточне рішення з цього приводу має ухвалювати сам Путін.

Кроки до миру

6 серпня спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб передати узгоджену з європейськими столицями пропозицію про припинення вогню в Україні.

Американський план, запропонований Путіну, передбачає припинення вогню без офіційного завершення війни, замороження питання окупованих територій на 49 або 99 років, поступове зняття санкцій і відновлення енергетичної співпраці з Росією.

Документ не містить гарантій щодо нерозширення НАТО та не скасовує підтримку України, що, за даними джерел, не викликало заперечень у Москви. Європейські лідери натякають на можливість домовленості: прем’єр Польщі Дональд Туск говорить про ознаки припинення війни, а президент Чехії Петр Павел визнає ймовірність втрати частини територій заради збереження державності.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський допускає відновлення енергетичних відносин із Росією після війни.

Нагадаємо, президент Трамп дав Путіну час до 8 серпня ухвалити рішення. У разі відмови США планують запровадити вторинні санкції — каральні тарифи для країн, які продовжать купувати російську нафту та газ. Це може призвести до зупинення експорту російських енергоносіїв і серйозного удару по бюджету РФ.