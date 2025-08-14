Єдність заради миру: Зеленський та лідери ЄС погодили п’ять принципів завершення війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із лідерами країн Європейського Союзу узгодив п’ять ключових принципів, які мають стати основою для досягнення миру та припинення війни в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Суспільного.

Мирний курс

Президент зробив цю заяву напередодні запланованої на 15 серпня зустрічі президента США Дональда Трампа з главою Кремля Володимиром Путіним на Алясці.

Він виступив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, що відбувся після онлайн-розмови із Трампом, лідерами європейських держав та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Серед погоджених принципів:

Усі питання, що стосуються України, мають обговорюватися виключно за її участі.

Підготовка до проведення тристоронніх переговорів у форматі Зеленський — Трамп — Путін.

Передусім — припинення вогню та надання гарантій безпеки, у яких президент США Дональд Трамп погодився взяти особисту участь.

Росія не повинна мати права вето на вступ України до НАТО.

У разі відмови Москви погодитися на припинення вогню під час перемовин на Алясці, санкційний тиск має бути посилений.

Глава держави висловив сподівання, що ключовою темою зустрічі президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна на Алясці стане питання негайного припинення вогню.

За словами Зеленського, під час обговорень ішлося про те, що після переговорів на Алясці він матиме прямий контакт із Трампом, аби проаналізувати їхні результати та визначити подальші кроки співпраці.

Президент також зауважив, що напередодні саміту Путін намагається створити ілюзію непохитності та заявляє, ніби санкції не впливають на російську економіку.

Росія чинить тиск на українських позиціях, демонструючи наміри окупувати всю країну, і водночас намагається переконати світ у нібито неефективності санкцій. Насправді ж, економічні обмеження суттєво послаблюють російську військову машину, підкреслив Зеленський.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Президенти США та Росії планують зустрітися в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші деталі будуть повідомлені згодом", — повідомив Трамп.

Трамп і Путін зустрінуться на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, штат Аляска. Місце обрали через обмежені варіанти для проведення саміту в розпал туристичного сезону, хоча Білий дім прагнув уникнути символічності розміщення російської делегації на американській військовій базі.

Кроки до миру

Нагадаємо, 6 серпня спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб передати узгоджену з європейськими столицями пропозицію про припинення вогню в Україні.

Американський план, запропонований Путіну, передбачає припинення вогню без офіційного завершення війни, замороження питання окупованих територій на 49 або 99 років, поступове зняття санкцій і відновлення енергетичної співпраці з Росією.