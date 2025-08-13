Трамп и Путин проведут переговоры на военной базе в Анкоридже — СМИ

Президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин встретятся на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Место выбрали из-за ограниченных вариантов для проведения саммита в разгар туристического сезона, хотя Белый дом стремился избежать символичности размещения российской делегации на американской военной базе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение СNN.

Что известно о саммите на Аляске?

Американские чиновники искали локацию для переговоров в очень сжатые сроки. Главной проблемой стал пик туристического сезона на Аляске: большинство подходящих мест было забронировано или не отвечало требованиям безопасности. Рассматривались варианты в Джуно, Фербенксе и самом Анкоридже, однако единственным подходящим местом была признана именно база Элмендорф-Ричардсон.

По данным источников в Белом доме, администрация Трампа стремилась избежать размещения российской делегации на американской военной базе из-за политической символики, однако из соображений безопасности и логистики другого выбора не осталось, сообщает CNN.

Саммит, который официально называют "сессией прослушивания", еще находится в стадии подготовки. Главные дипломаты двух стран – госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров – на этой неделе обсудили детали организации. По словам Трампа, его цель — лично "взглянуть Путину в глаза" и оценить российского лидера в формате лицом к лицу после пяти телефонных разговоров в этом году.

Почему Трамп и Путин встретятся именно на Аляске

Администрация Дональда Трампа и Кремль договорились провести предстоящий саммит в Аляске после продолжительных закулисных переговоров. Выбор был ограничен, потому что многие потенциальные локации отпали из-за ордера на арест Владимира Путина, изданного Международным уголовным судом в 2023 году.

По этой причине Россия отказалась от традиционных европейских площадок, в частности, Вены и Женевы, которые в прошлом принимали встречи лидеров США и РФ. Путин предлагал Объединенные Арабские Эмираты, но в Вашингтоне не хотели повторять длинный перелет на Ближний Восток после майского визита Трампа.

В итоге остались два варианта – Венгрия, лидер которой Виктор Орбан имеет близкие отношения и с Трампом, и с Путиным, и Соединенными Штатами. Американская сторона была удивлена, когда Путин согласился на встречу в США — на территории, когда-то принадлежавшей Российской империи.

Предыдущие встречи с Путиным

Последняя встреча американского президента с Владимиром Путиным состоялась в 2021 году в Женеве, когда в должности главы Белого дома был Джо Байден. Тогда дату и место объявили через три недели, но подготовка велась месяцами. Байден, находясь в европейском турне, посвятил последние дни перед саммитом интенсивным консультациям с ведущими советниками, подробно прорабатывая сценарии переговоров и возможные тактические шествия Путина. Он также советовался с другими мировыми лидерами, в частности, канцлером Германии, чтобы получить советы по общению с известным своей хитростью российским президентом.

Во время первого президентского срока Дональда Трампа он встречался с Путиным дважды в формате тет-а-тет: на саммите в Хельсинки в 2018 году, где Трамп фактически принял сторону Путина по вопросу вмешательства России в выборы, и впервые — в 2017-м на полях саммита G20 в Гамбурге.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президенты США и России планируют встретиться в пятницу, 15 августа, на Аляске.

"Долгожданная встреча между мной как президентом Соединенных Штатов Америки и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие детали будут сообщены впоследствии", — сообщил Трамп.

Также известно, что в Белом доме готовится возможная трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Шаги к миру

Напомним, 6 августа специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы передать согласованное с европейскими столицами предложение о прекращении огня в Украине.

Американский план, предложенный Путину, предусматривает прекращение огня без официального завершения войны, заморозка вопроса оккупированных территорий на 49 или 99 лет, постепенное снятие санкций и возобновление энергетического сотрудничества с Россией.

Документ не содержит гарантий нерасширения НАТО и не отменяет поддержку Украины, что, по данным источников, не вызвало возражений у Москвы.