Путин готовится к новым атакам, а не миру -Зеленский

Разведка сообщает о подготовке России к новым наступлениям, а признаков прекращения войны нет.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Заявления Зеленского и Трампа

Зеленский подчеркнул, что Россия не готовится к прекращению войны, а наоборот перемещает войска для новых наступлений.

По его словам, Путин стремится представить предстоящую встречу с США как свою победу и продолжает давление на Украину без признаков подготовки к послевоенной ситуации.

Тем временем президент США Дональд Трамп сообщил, что 15 августа встретится с Владимиром Путиным на Аляске, где будет призывать его завершить войну, а также планирует переговоры с Владимиром Зеленским.

Трамп также заявил, что не исключает возможность обмена территориями между Украиной и Россией. По его словам, Россия оккупировала ценные украинские земли, и часть из них "могут попытаться вернуть". Он также выразил обеспокоенность сообщением Зеленского о необходимости конституционного одобрения в Украине такого обмена.

Трамп подчеркнул, что в первые минуты после встречи с Владимиром Путиным, запланированной на 15 августа в Аляске, поймет, возможно ли соглашение для завершения войны. Трамп подчеркнул, что его цель – завершить войну, которую он не начинал.

"Зеленский в этой войне 3,5 года. Он провел много встреч с разными лидерами, но это не принесло результата", - отметил Трамп.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Президенты США и России планируют встретиться в пятницу, 15 августа, на Аляске.

"Долгожданная встреча между мной как президентом Соединенных Штатов Америки и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие детали будут сообщены впоследствии", — сообщил Трамп.

Также известно, что в Белом доме готовится возможная трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина.

Шаги к миру

Напомним, 6 августа специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы передать согласованное с европейскими столицами предложение о прекращении огня в Украине.

Американский план, предложенный Путину, предусматривает прекращение огня без официального завершения войны, заморозка вопроса оккупированных территорий на 49 или 99 лет, постепенное снятие санкций и возобновление энергетического сотрудничества с Россией.

Документ не содержит гарантий нерасширения НАТО и не отменяет поддержку Украины, что, по данным источников, не вызвало возражений у Москвы.