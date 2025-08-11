В преддверии встречи Трампа с Путиным евродепутаты выступили с заявлением в поддержку Украины: детали

Евродепутаты комитета по иностранным делам во главе с главой Дэвидом Макаллистером в преддверии запланированной встречи президента США Дональда Трампа и президента России Путина выступили с заявлением в поддержку нашего государства. Они подчеркнули, что переговоры о мире в Украине невозможно без полноценного участия демократически избранного руководства Украины.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на заявление, опубликованное 11 августа на сайте Европейского парламента.

"Учитывая запланированную на 15 августа встречу президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, мы приветствуем все усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине, крепко основанного на международном праве, принципах Устава ООН и обеспечения судебного преследования лиц, ответственных за военные преступления", — говорится.

Евродепутаты подчеркнули, что "мир в Украине невозможен без полноценного участия демократически избранного руководства Украины и поддержки ее народа".

Кроме того, они отметили, что любое урегулирование, игнорирующее волю нашего государства, "не будет ни справедливым, ни жизнеспособным".

По их словам, любое соглашение на условиях, продиктованных Россией или поощряющее ее агрессивную войну против Украины, серьезно поставит под угрозу безопасность европейского континента.

"Крайне важно и безотлагательно, чтобы ЕС, его государства-члены и все партнеры и союзники, разделяющие наши взгляды, продолжали обеспечивать Украине максимально прочные позиции для защиты ее суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнули политики .

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что советники по вопросам безопасности Украины и ее международных партнеров провели длительный и детальный разговор о завершении войны. "Многое еще нужно поработать. Украина, как и всегда, будет работать продуктивно. Нам нужен достойный мир", - подчеркнул Зеленский.