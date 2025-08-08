"Нам нужен достойный мир": Зеленский о переговорах советников Украины и партнеров по завершению войны

Президент Владимир Зеленский сообщил, что советники по безопасности Украины и ее международных партнеров провели длительный и детальный разговор о завершении войны.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава государства.

Переговоры по окончании войны

По его словам, к обсуждению присоединился весомый состав участников, а работу планируют продлить 8 августа.

"Многое еще нужно поработать. Украина, как и всегда, будет работать продуктивно. Нам нужен достойный мир", - подчеркнул Зеленский.

Также он подчеркнул, что все партнеры поддерживают Украину и понимают, что именно Россия должна сделать шаги к прекращению огня и перейти к реальной дипломатии, которая может гарантировать мир. Он также подчеркнул, что война России против Украины является войной против всей Европы, поэтому все решения по ее завершению и обеспечению безопасности касаются не только Украины.

Глава государства отметил, что позиция Европы должна оказывать влияние на мирный процесс, а украинская сторона согласовывает подходы с европейскими лидерами. Планируется ряд встреч на континенте для координации дальнейших действий.

Шаги к миру

6 августа специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы передать согласованное с европейскими столицами предложение о прекращении огня в Украине.

Американский план, предложенный Путину, предусматривает прекращение огня без официального завершения войны, заморозка вопроса оккупированных территорий на 49 или 99 лет, постепенное снятие санкций и возобновление энергетического сотрудничества с Россией.

Документ не содержит гарантий нерасширения НАТО и не отменяет поддержку Украины, что, по данным источников, не вызвало возражений у Москвы. Европейские лидеры намекают на возможность договоренности: премьер Польши Дональд Туск говорит о признаках прекращения войны, а президент Чехии Петр Павел признает вероятность потери части территории ради сохранения государственности.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допускает возобновление энергетических отношений с Россией после войны.

Напомним, президент Трамп дал Путину время до 8 августа принять решение. В случае отказа США планируют ввести вторичные санкции — карательные тарифы для стран, продолжающих покупать российскую нефть и газ. Это может привести к остановке экспорта российских энергоносителей и серьезному удару по бюджету РФ.