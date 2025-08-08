"Нам потрібен достойний мир": Зеленський про переговори радників України та партнерів щодо завершення війни

Президент Володимир Зеленський повідомив, що радники з питань безпеки України та її міжнародних партнерів провели тривалу й детальну розмову щодо завершення війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомив глава держави.

Переговори щодо закінчення війни

За його словами, до обговорення долучився вагомий склад учасників, а роботу планують продовжити 8 серпня.

"Багато ще треба попрацювати. Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир", - наголосив Зеленський.

Також він акцентував увагу, що всі партнери підтримують Україну та розуміють, що саме Росія має зробити кроки до припинення вогню та перейти до реальної дипломатії, яка може гарантувати мир. Він також підкреслив, що війна Росії проти України є війною проти всієї Європи, тому всі рішення щодо її завершення та забезпечення безпеки стосуються не лише України.

Глава держави зазначив, що позиція Європи має впливати на мирний процес, а українська сторона узгоджує підходи з європейськими лідерами. Планується низка зустрічей на континенті для координації подальших дій.

Кроки до миру

6 серпня спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб передати узгоджену з європейськими столицями пропозицію про припинення вогню в Україні.

Американський план, запропонований Путіну, передбачає припинення вогню без офіційного завершення війни, замороження питання окупованих територій на 49 або 99 років, поступове зняття санкцій і відновлення енергетичної співпраці з Росією.

Документ не містить гарантій щодо нерозширення НАТО та не скасовує підтримку України, що, за даними джерел, не викликало заперечень у Москви. Європейські лідери натякають на можливість домовленості: прем’єр Польщі Дональд Туск говорить про ознаки припинення війни, а президент Чехії Петр Павел визнає ймовірність втрати частини територій заради збереження державності.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський допускає відновлення енергетичних відносин із Росією після війни.

Нагадаємо, президент Трамп дав Путіну час до 8 серпня ухвалити рішення. У разі відмови США планують запровадити вторинні санкції — каральні тарифи для країн, які продовжать купувати російську нафту та газ. Це може призвести до зупинення експорту російських енергоносіїв і серйозного удару по бюджету РФ.