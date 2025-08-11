Напередодні зустрічі Трампа з Путіним євродепутати виступили із заявою в підтримку України: деталі

Євродепутати комітету у закордонних справах на чолі із головою Девідом Макаллістером напередодні запланованої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Путіна виступили із заявою в підтримку нашої держави. Вони наголосили, що перемовини про мир в Україні неможливий без повноцінної участі демократично обраного керівництва України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву, опублікавану 11 серпня на сайті Європейського парламенту.

"Зважаючи на заплановану на 15 серпня зустріч президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна, ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та стійкого миру в Україні, міцно заснованого на міжнародному праві, принципах Статуту ООН та забезпечення судового переслідування осіб, відповідальних за військові злочини", — йдеться у документі.

Євродепутати наголосили, що "мир в Україні неможливий без повноцінної участі демократично обраного керівництва України та підтримки її народу".

Крім того вони зауважили, що будь-яке врегулювання, яке ігнорує волю нашої держави, "не буде ні справедливим, ні життєздатним".

За їх словами, будь-яка угода на умовах, продиктованих Росією або заохочує її агресивну війну проти України, серйозно поставить під загрозу безпеку європейського континенту.

"Вкрай важливо та невідкладно, щоб ЄС, його держави-члени та всі партнери та союзники, які поділяють наші погляди, продовжували забезпечувати Україні максимально міцні позиції для захисту її суверенітету та територіальної цілісності", — наголосили політики.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що радники з питань безпеки України та її міжнародних партнерів провели тривалу й детальну розмову щодо завершення війни. "Багато ще треба попрацювати. Україна, як і завжди, буде працювати продуктивно. Нам потрібен достойний мир", - наголосив Зеленський.