Путін готується до нових атак, а не миру — Зеленський

Розвідка повідомляє про підготовку Росії до нових наступів, натомість ознак припинення війни немає.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Заяви Зеленського і Трампа

Зеленський наголосив, що Росія не готується до припинення війни, а навпаки — переміщує війська для нових наступів.

За його словами, Путін прагне подати майбутню зустріч зі США як свою перемогу та продовжує тиск на Україну, без ознак підготовки до післявоєнної ситуації.

Тим часом президент США Дональд Трамп повідомив, що 15 серпня зустрінеться з Володимиром Путіним на Алясці, де закликатиме його завершити війну, а також планує переговори з Володимиром Зеленським.

Трамп також заявив, що не виключає можливості обміну територіями між Україною та Росією. За його словами, Росія окупувала цінні українські землі, і частину з них "можуть спробувати повернути". Він також висловив занепокоєння повідомленням Зеленського про необхідність конституційного схвалення в Україні на такий обмін.

Трамп наголосив, що у перші хвилини після зустрічі з Володимиром Путіним, запланованої на 15 серпня в Алясці, зрозуміє, чи можлива угода для завершення війни. Трамп підкреслив, що його мета — завершити війну, яку він не починав.

"Зеленський у цій війні 3,5 роки. Він провів багато зустрічей з різними лідерами, але це не принесло результату", - зазначив Трамп.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Президенти США та Росії планують зустрітися в п'ятницю, 15 серпня, на Алясці.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші деталі будуть повідомлені згодом", — повідомив Трамп.

Також відомо, що у Білому домі готують можливу тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна.

Кроки до миру

Нагадаємо, 6 серпня спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб передати узгоджену з європейськими столицями пропозицію про припинення вогню в Україні.

Американський план, запропонований Путіну, передбачає припинення вогню без офіційного завершення війни, замороження питання окупованих територій на 49 або 99 років, поступове зняття санкцій і відновлення енергетичної співпраці з Росією.

Документ не містить гарантій щодо нерозширення НАТО та не скасовує підтримку України, що, за даними джерел, не викликало заперечень у Москви.