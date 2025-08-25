Запланована подія 2

США більше не фінансують Україну, але підтримають її разом з Європою – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме країни Європи мають надати Україні значні гарантії безпеки, а Сполучені Штати долучаться з боку підтримки. Водночас він наголосив, що Вашингтон більше не виділяє коштів на допомогу Україні.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресконферецію Трампа.

Європа забезпечить гарантії безпеки

Президент США Дональд Трамп заявив, що саме європейські країни повинні надати Україні вагомі гарантії безпеки, адже вони є найближчими сусідами та безпосередньо зацікавлені в цьому. Водночас він запевнив, що Сполучені Штати залишатимуться залученими й готові підтримувати цей процес.

Трамп наголосив, що досягнення домовленостей у цьому питанні є цілком реальним, а головною метою він вважає припинення смертей і страждань людей.

При цьому американський президент уточнив, що США більше не надають Україні прямої фінансової допомоги. За його словами, тепер саме заможні європейські держави мають взяти на себе цей тягар, оскільки раніше вони не виконували своїх зобов’язань у повному обсязі.

 "Країни Європи багаті країни, але вони не платили, і ми більше не платимо Україні жодних грошей", - наголосив він.

Кроки до миру

Під час зустрічі на Алясці президенти Росії Володимир Путін та Дональд Трамп обговорили мирні пропозиції, згідно з якими Росія відмовиться від невеликих окупованих територій, а Україна поступиться ділянками східних земель, які Москва не змогла захопити.

Після зустрічі Трампа і Путіна у багатьох ЗМІ почала з'являтися інформація, що очільник Кремля може затребувати віддати РФ всю частину окупованої на 70% області в обмін на звільнення окупованих частин Сумщини і Харківщини. Українська влада ніяк не коментувала ці заяви, проте, як пише "Суспільне", Зеленський відкинув можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області.

Автор:
Ольга Опенько