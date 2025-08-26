США під час переговорів пропонували Росії енергетичні угоди, щоб наблизити мир в Україні – ЗМІ

США під час переговорів із Росією цього місяця обговорювали можливість укладення енергетичних угод як заохочення до миру в Україні.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

"Стимули" для заохочення Кремля до миру

За даними агентства, ці угоди були запропоновані як стимули для заохочення кремля до миру в Україні та для послаблення Вашингтоном санкцій проти Росії.

За словами співрозмовників видання, серед обговорюваних тем були:

повернення американської компанії Exxon Mobil до проєкту "Сахалін-1",

закупівля Росією американського обладнання для виробництва скрапленого газу,

постачання до США російських атомних криголамів.

Переговори проходили під час візиту посла США Стіва Віткоффа до Москви, де він зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним та його радником Кирилом Дмитрієвим. Тему також піднімали під час саміту на Алясці 15 серпня.

"Білий дім дуже хотів випустити після саміту на Алясці заголовки про велику інвестиційну угоду, щоб Трамп відчув, що досяг чогось", – розповів співрозмовник видання.

Представник Білого дому у відповідь на запитання щодо угод заявив, що Трамп та його команда з національної безпеки продовжують взаємодіяти з російськими та українськими посадовцями з метою припинення війни.

Він додав, що подальші публічне обговорення цих питань не відповідає національним інтересам США.

Перед цим Трамп погрожував запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо мирні переговори не досягнуть прогресу, а також запровадити жорсткі тарифи проти Індії — основного покупця російської нафти.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

15 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої вони обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас у США видали директиву, якою заборонили передавати інформацію про мирні переговори між Україною та Росією союзникам.