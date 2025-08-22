США зупинили обмін розвідданими про переговори між Україною та Росією з союзниками - ЗМІ

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард видала директиву, якою заборонила передавати інформацію про мирні переговори між Україною та Росією союзникам.

Як пише Delo.ua, про це інформує CBS News з посиланням на кількох чиновників із розвідки США.

Зазначається, що Габбард підписала відповідне розпорядження ще 20 липня, наказавши не ділитися інформацією про мирні переговори між Україною та РФ з союзниками по альянсу "П'ять очей" - розвідувальним альянсом, створеним після Другої світової війни, до якого входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Представники розвідки заявили, що директива класифікувала всі аналітичні дані та інформацію, пов'язані з мирними переговорами, як "NOFORN", або заборону на поширення за кордон, що означає, що інформація не може бути передана жодній іншій країні чи іноземним громадянам.

Директива також обмежує поширення матеріалів, що стосуються мирних переговорів, тими агентствами, які підготували або отримали їх. Ділитися можна лише тією інформацією, яка була оприлюднена раніше.

Видання зауважує, що документ не забороняє обмін дипломатичною інформацією або військовою оперативною інформацією, не пов'язаною з переговорами, наприклад, деталями, якими США діляться з українськими військовими.

"Загалом цінність партнерства "П’яти очей" полягає в тому, що під час ухвалення політичних рішень ми взаємодоповнюємо розвіддані одне одного, а отже краще розуміємо плани, наміри та можливості наших противників", — пояснює колишній співробітник ЦРУ та Міністерства внутрішньої безпеки США Стівен Кеш.

Упродовж двох тижнів стане зрозуміло, чи є можливість установлення миру в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що упродовж найближчих двох тижнів стане зрозуміло, чи є можливість досягнення миру в Україні

"Я б сказав, що протягом двох тижнів ми дізнаємося про це в той чи інший спосіб... Але ми дізнаємося про це дуже скоро", – наголосив глава Білого дому.

Він додав, що після цього, "можливо, доведеться діяти інакше".

Також Трамп згадав, що під час останньої зустрічі в Білому домі президент України Володимир Зеленський "виглядав дуже добре".

"Він там бореться. Це важка війна", – сказав американський лідер.

Мирні переговори

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

А 16 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої вони обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.