Питання територій обговорюватиметься лише між мною та Путіним — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до двосторонньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним без будь-яких попередніх умов.

Як пише Delo.ua, про це Зеленський повідомив під час брифінгу з представниками ЗМІ у Вашингтоні.

Президент подякував очільнику Білого дому Дональду Трампу за зустріч. Він назвав її найкращою з їхніх зустрічей. Також він висловив вдячність європейським лідерам, президентці Європейської комісії та генеральному секретареві НАТО, які були присутні на перемовинах.

Зустріч з Путіним

Зеленський зазначив, що Трамп зателефонував Володимиру Путіну, щоб обговорити дипломатичні кроки. Зокрема, він запропонував провести тристоронню зустріч на рівні лідерів України, США та Росії.

Російська сторона запропонувала спершу провести двосторонню зустріч з Україною, а потім – тристоронню за участю США.

"Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання. Принаймні для нас вони важливі й болючі. Тому я підтвердив – і мене підтримали всі європейські лідери, – що ми готові до двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч", – наголосив президент.

Він уточнив, що готовий до перемовин без попередніх умов, оскільки якщо Україна вимагатиме, наприклад, припинення вогню, то РФ висуне низку інших умов.

На думку президента, всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчити війну. Зокрема, таким кроком є дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо російська сторона цього не зробить, Україна проситиме США діяти відповідно.

Питання територій

Зеленський розповів, що на зустрічі з президентом США сперечався з відсотками окупованих територій, які були на мапі.

Помічник президента США Ден Скавіно опублікував знімок із закритої частини зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським, які стоять біля карти України

"Неприйнятних рішень не відбулося. Була достатньо довга розмова з питання територій. Важливо розуміти, що деякі частини нашої держави, наприклад частина сходу і Крим були окуповані не через те, що одна армія тисне на іншу і інша крокує назад. А через те, що не було масових бойових дій. Тому не можна казати, що за такий-то термін окупована така велика територія", - сказав Зеленський зазначивши, що це було важливо донести Трампу, щоб було розуміння, яка є сила в української армії.

Президент України підкреслив, що для нього це чутливе питання і він думає, що Трамп це зрозумів.

"Тому питання територій - це питання, яке ми залишимо між мною і Путіним", - наголосив Зеленський.

Гарантії безпеки

За словами Зеленського, під час зустрічі її учасники обговорили гарантії безпеки для України, як старт до закінчення війни, - вони були ключовим питанням.

"Важливо, що США дають сигнал, що будуть серед країн, які будуть допомагати та координувати, а також будуть учасником гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок вперед. Є політична воля і політичні рішення", - підкреслив президент.

Наступним питанням було повернення викрадених українських дітей. Також Трамп допомагатиме з обміном у форматі "усіх на усіх", який стосуватиметься не лише військовополонених, а й цивільних, журналістів, політичних в'язнів.

Зеленський повідомив, що питання гарантій безпеки буде формалізоване у найближчі 7-10 днів. Разом з тим, Україна потребуватиме додаткового фінансування для підтримки безпеки на необхідному рівні. Те, яку саме складову зможуть фінансувати партнери ще обговорюватимуть.

Ще одним складником гарантій безпеки президент назвав пакет американського озброєння, яке Україна не виготовляє.

"Туди входять літаки, системи ППО тощо. Там дійсно є пакет з нашими пропозиціями на 90 млрд доларів", - сказав він.

За словами Зеленського, третя частина гарантій безпеки - українське виробництво дронів і домовленість, що США після відкриття експорту їх купуватимуть.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

16 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої лідери обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.