Вопрос территорий будет обсуждаться только между мной и Путиным — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к двусторонней встрече с российским диктатором Владимиром Путиным без каких-либо предварительных условий.

Как пишет Delo.ua, об этом Зеленский сообщил во время брифинга с представителями СМИ в Вашингтоне.

Президент поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за встречу. Он назвал ее лучшей из их встреч. Также он выразил благодарность европейским лидерам, президенту Европейской комиссии и генеральному секретарю НАТО, присутствовавшим на переговорах.

Встреча с Путиным

Зеленский отметил, что Трамп позвонил по телефону Владимиру Путину, чтобы обсудить дипломатические шаги. В частности, он предложил провести трехстороннюю встречу на уровне лидеров Украины, США и России.

Российская сторона предложила сначала провести двустороннюю встречу с Украиной, а затем – трехстороннюю с участием США.

"Мы готовы к любым форматам на уровне лидеров, потому что только на уровне лидеров мы можем решить все те сложные, болезненные вопросы. По крайней мере, для нас они важны и болезненны. Поэтому я подтвердил – и меня поддержали все европейские лидеры, – что мы готовы к двусторонней встрече с Владимиром Путиным", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что готов к переговорам без предварительных условий, поскольку если Украина потребует, например, прекращение огня, то РФ выдвинет ряд других условий.

По мнению президента, все стороны должны продемонстрировать желание окончить войну. В частности, таким шагом является дипломатическая встреча на уровне лидеров. Если российская сторона этого не сделает, Украина попросит США действовать соответственно.

Вопросы территорий

Зеленский рассказал, что на встрече с президентом США спорил с процентами оккупированных территорий, которые были на карте.

Помощник президента США Дэн Скавино опубликовал снимок из закрытой части встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, стоящим у карты Украины

"Неприемлемых решений не состоялось. Был достаточно долгий разговор по вопросу территорий. Важно понимать, что некоторые части нашего государства, например часть востока и Крым были оккупированы не из-за того, что одна армия давит на другую и другая шагает назад. А из-за того, что не было массовых боевых действий. что это было важно донести Трампу, чтобы было понимание, какая сила у украинской армии", - рассказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что для него это чувствительный вопрос, и он думает, что Трамп это понял.

"Поэтому вопрос территорий – это вопрос, который мы оставим между мной и Путиным", - подчеркнул Зеленский.

Гарантии безопасности

По словам Зеленского, во время встречи ее участники обсудили гарантии безопасности для Украины как старт до окончания войны - они были ключевым вопросом.

"Важно, что США дают сигнал, что будут среди стран, которые будут помогать и координировать, а также участником гарантий безопасности для Украины. Я считаю, что это большой шаг вперед. Есть политическая воля и политические решения", - подчеркнул президент.

Следующим вопросом было возвращение похищенных украинских детей. Также Трамп будет помогать с обменом в формате "всех на всех", который касается не только военнопленных, но и гражданских, журналистов, политических заключенных.

Зеленский сообщил, что вопрос гарантий безопасности будет формализован в ближайшие 7-10 дней. Вместе с тем, Украина потребует дополнительного финансирования для поддержки безопасности на необходимом уровне. То, какую именно составляющую смогут финансировать партнеры, еще будут обсуждать.

Еще одной составляющей гарантий безопасности президент назвал пакет американского вооружения, которое Украина не производит.

" Туда входят самолеты, системы ПВО и т.д. Там действительно есть пакет с нашими предложениями на 90 млрд долларов", - сказал он.

Фото: Белый дом

По словам Зеленского, треть гарантий безопасности - украинское производство дронов и договоренность, что США после открытия экспорта их будут покупать.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.

Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.

Также началась подготовка к встрече между украинским президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

16 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой лидеры обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.