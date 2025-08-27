"Зеленський теж винуватий": Трамп пригрозив санкціями та митами Україні та Росії, якщо не буде підписана мирна угода

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, що США можуть запровадити санкції та мита не лише проти Росії, а й проти України, якщо не буде підписана мирна угода.

Як пише Delo.ua, про це Трамп сказав під час засідання уряду США.

Про санкції

За словами очільника Білого дому, президент України Володимир Зеленський "теж не є невинним" у ситуації, коли явного руху до миру не видно.

"Знаєте, не варто думати, що Зеленський абсолютно безневинний, гаразд? Тут ситуація складніша. Для танго потрібні двоє", - підкреслив президент США.

Коментуючи методи завершення війни в Україні та важелі впливу, Трамп не виключив того, що він може "застосувати санкції або дуже жорстку тарифну політику, яка буде дуже дорогою для Росії, або України, чи будь-кого іншого, з ким США мають справу".

Також він заявив, що готовий до "економічної війни" і з Росією.

"Ми маємо економічні санкції — і я наголошую, що йдеться саме про економічний тиск, бо я не хочу довести до світової війни", - зауважив Трамп.

Він повторив, що прагне, щоб мирна угода була підписана.

"У мене є дуже серйозний план, якщо доведеться його застосувати, але моє головне бажання — покласти цьому край. Думаю, в багатьох аспектах Путін готовий, але буває так, що він готовий, а Зеленський — ні. Це виглядає приблизно так: "А хто сьогодні готовий сісти за стіл?" Мені потрібно зібрати обох одночасно, і я хочу, щоб усе це закінчилося", - заявив очільник Білого дому.

Трамп відреагував на те, що РФ нібито не підпише угоду із Зеленським

На питання журналіста, про те, що Росія стверджує нібито Путін не підпише угоду із Зеленським, оскільки вважає його нелегітимним, Дональд Трамп відповів, що вони позують.

"Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Усі позують", - сказав американський президент.

Окрім цього Трамп наголосив, що колишній президент Джо Байден не мав дозволити Україні змагатися із суперником у 15 разів більшим за неї.

Президент США зазначив, що "люди йдуть на війну з думкою, що вони виграють її", а потім їм "надирають дупу, вони втрачають країну та мільйони життів".

"Україна думала, що вона виграє. Ви збираєтеся перемогти когось, хто в 15 разів більше за вас. Байден не повинен був цього допустити", – додав він.

Мирні переговори

15 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої вони обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.

Також розпочалася підготовка до зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас у США видали директиву, якою заборонили передавати інформацію про мирні переговори між Україною та Росією союзникам.