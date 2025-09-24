Запланована подія 2

Венгрия ответила, откажется ли от российской нефти, если Трамп попросит лично Орбана

нефть
Венгрия не прекратит закупки российской нефти / Depositphotos

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт не откажется от закупки нефти у России, даже если об этом попросит лично президент США Дональд Трамп.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает Bloomberg.

Свое заявление Сиярто объяснил тем, что у Венгрии нет выхода к морю, поэтому государство не перестанет покупать российскую нефть.

"Мы нация, не имеющая выхода к морю. Было бы здорово, будь у нас доступ к морю, мы могли бы построить нефтеперерабатывающий завод или терминал СПГ на побережье, и мы могли бы задействовать весь мировой рынок. Но это не так", - заявил венгерский дипломат.

Bloomberg подчеркивает, что эти заявления Сиярто подчеркивают неоднозначную позицию Венгрии из-за того, что у венгерского премьер-министра Виктора Орбана тесные связи как с Трампом, так и с российским диктатором Владимиром Путиным.

Призывы Трампа

Американский президент неоднократно призывал европейские страны прекратить покупать энергоресурсы у России и повторил свое требование с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Кроме того, Дональд Трамп выразил уверенность, что мог бы повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот перестал покупать российскую нефть . "Он мой друг. Я с ним не разговаривал. Но у меня такое чувство, что если бы я это сделал, он мог бы перестать. И я думаю, что я так и сделаю", - сказал Трамп.

Что говорит ЕС

Европейский Союз планирует ограничить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", по которому сырье поставляется в Венгрию и Словакию, чтобы выполнить требование Трампа об усилении санкций против России.

Словакия и Венгрия уже заявили, что планируют противостоять давлению Трампа с требованием сократить импорт российской нефти и газа, пока Европейский Союз не найдет достаточных альтернативных источников поставок.

Венгрия также отклонила альтернативный нефтепровод через Хорватию, ссылаясь на высокие тарифы и недостаточную пропускную способность.

Автор:
Светлана Манько