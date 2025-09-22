ЕС хочет ограничить импорт российской нефти по трубопроводу "Дружба" для Венгрии и Словакии – СМИ

Европейский Союз планирует ограничить поставки нефти по трубопроводу "Дружба", по которому сырье поставляется в Венгрию и Словакию, чтобы выполнить требование президента США Дональда Трампа об усилении санкций против России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Торговые меры вместо санкций

Отмечается, что Европейская комиссия сейчас пересматривает вопрос импорта российской нефти через этот трубопровод, который является основным путем поставки нефти в Венгрию и Словакию.

Эти меры не касаются нового пакета санкций, который Европейский союз представил 19 сентября.

В отличие от санкций, для принятия которых требуется поддержка всех государств-членов ЕС, торговые меры, такие как пошлины, нуждаются в поддержке только квалифицированного большинства.

Это может стать одним из вариантов, если Венгрия и Словакия не представят планы отказа от российских энергоносителей до 2027 года.

Введение торговых мер против "Дружбы" позволит ЕС выполнить ключевое требование Трампа для присоединения США к союзникам в санкциях против России.

Словакия и Венгрия уже заявили, что планируют противостоять давлению Трампа с требованием сократить импорт российской нефти и газа, пока Европейский Союз не найдет достаточных альтернативных источников поставок.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" - это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

Ранее самым крупным покупателем российской нефти по "Дружбе" была Германия, но поставки в эту страну прекратились в начале 2023 года из-за санкций, наложенных ЕС на северную ветвь нефтепровода.

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ. В результате попадания на объекте вспыхнул пожар. Перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" была полностью остановлена.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что этот удар возмутительный и неприемлемый, обвинив Брюссель и Киев в попытке втянуть его страну в войну. Также он пригрозил украинскому руководству, напомнив, что из Венгрии поступает электроэнергия в Украину.

Европейская комиссия заявила, что удар по российской инфраструктуре, остановивший транзит нефти по нефтепроводу "Дружба", не несет угрозы для энергетической безопасности Евросоюза.

22 августа украинские военные снова атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча", что в Брянской области России. Станция транспортирует нефть для двух нефтепроводов, один из которых – "Дружба".

После ударов по нефтепроводу "Дружба" Словакия предупредила, что Украина рискует недополучить большой объем словацкого дизеля.