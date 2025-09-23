Встреча президентов: Трамп заявил о готовности НАТО сбивать самолеты РФ, Зеленский отметил санкции и фронтовые успехи

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае нарушения воздушного пространства стран-членов. Владимир Зеленский в свою очередь рассказал об успехах украинских военных и призвал к дальнейшему давлению на Россию.

Как отмечает Delo.ua, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", президенты двух государств провели разговор на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трамп встретился с Зеленским: о чем говорили

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны НАТО вправе сбивать российские самолеты в случае нарушения их воздушного пространства. Отвечая на вопрос журналистов, должны ли союзники действовать решительно в случае агрессивных действий российской авиации, Трамп лаконично ответил: "Да, я считаю".

Дональд Трамп также оценил текущее состояние войны РФ против Украины. По его словам, наибольший прогресс состоит в том, что российская экономика находится в ужасающем состоянии, а украинцы "хорошо справляются в остановке великой армии". "Наибольший прогресс состоит в том, что российская экономика сейчас в ужасном состоянии. Как вы знаете, она разрушается. И, честно говоря, Украина очень хорошо справляется с тем, чтобы остановить эту очень большую армию. Это довольно удивительно", - сказал Трамп.

Владимир Зеленский, в свою очередь, проинформировал американского лидера о последних успехах украинских военных. По его словам, благодаря международной помощи и программе PURL, украинская армия за последние месяцы деоккупировала около 360 квадратных километров территории. Президент Украины подчеркнул, что Киев и дальше будет продолжать борьбу, пока Россия не прекратит войну.

Особое внимание Зеленский уделил вопросу санкций. Он отметил необходимость усиления давления на Россию со стороны США и ЕС, а также поддержал идею Трампа об остановке закупки российских нефти и газа европейскими странами. Как отметил украинский президент, он уже обсуждал это с премьер-министром Словакии и убежден, что при наличии альтернативных путей поставок энергоносителей страны Европы согласятся на такой шаг.

Кроме того, Дональд Трамп выразил уверенность, что мог бы повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть. "Он мой друг. Я с ним не разговаривал. Но у меня такое чувство, что если бы я это сделал, он мог бы перестать. И я думаю, что я так и сделаю", - сказал Трамп.

Вместе с тем, американский президент выразил осторожность в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины. Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что "еще рано давать ответ" и выразил надежду, что этот вопрос удастся обсудить позже. "Мы поговорим об этом. Надеюсь, чуть позже. Сейчас еще рано", - подытожил Трамп.

Путь к миру

15 августа на Аляске состоялась встреча Трампа и Путина, в ходе которой они обсудили пути завершения войны в Украине. По итогам переговоров Трамп заявил, что они с Путиным "в значительной степени" договорились об обмене территориями и возможных гарантиях безопасности со стороны США, а окончательное решение теперь зависит от Киева.

18 августа состоялась встреча президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Трамп после переговоров с Зеленским заявил, что стороны близки к принятию резолюции по гарантиям безопасности для Украины.