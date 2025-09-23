Зустріч президентів: Трамп заявив про готовність НАТО збивати літаки РФ, Зеленський наголосив на санкціях і фронтових успіхах

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО повинно збивати російські літаки у разі порушення повітряного простору країн-членів. Володимир Зеленський, своєю чергою, розповів про успіхи українських військових та закликав до подальшого тиску на Росію.

Як зазначає Delo.ua, посилаючись на "Інтерфакс-Україна", президенти двох держав провели розмову на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Трамп зустрівся з Зеленським: про що говорили

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО мають право збивати російські літаки у разі порушення їхнього повітряного простору. Відповідаючи на запитання журналістів, чи повинні союзники діяти рішуче у випадку агресивних дій російської авіації, Трамп лаконічно відповів: "Так, я вважаю".

Дональд Трамп також оцінив поточний стан війни РФ проти України. За його словами, найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка перебуває в жахливому стані, а українці "добре справляються у зупиненні великої армії". "Найбільший прогрес полягає в тому, що російська економіка зараз у жахливому стані. Як ви знаєте, вона руйнується. І, відверто кажучи, Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити цю дуже велику армію. Це досить дивовижно", - сказав Трамп.

Володимир Зеленський, у свою чергу, поінформував американського лідера про останні успіхи українських військових. За його словами, завдяки міжнародній допомозі та програмі PURL українська армія за останні місяці деокупувала близько 360 квадратних кілометрів території. Президент України підкреслив, що Київ і надалі продовжуватиме боротьбу, доки Росія не припинить війну.

Окрему увагу Зеленський приділив питанню санкцій. Він наголосив на необхідності посилення тиску на Росію з боку США та ЄС, а також підтримав ідею Трампа щодо зупинки закупівлі російських нафти та газу європейськими країнами. Як зазначив український президент, він уже обговорював це з прем’єр-міністром Словаччини і переконаний, що за наявності альтернативних шляхів постачання енергоносіїв країни Європи погодяться на такий крок.

Крім того, Дональд Трамп висловив упевненість, що міг би вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб той припинив купувати російську нафту. "Він мій друг. Я з ним не розмовляв. Але в мене таке відчуття, що якби я це зробив, він міг би перестати. І я думаю, що я так і зроблю", — сказав Трамп.

Разом із тим американський президент висловив обережність у питанні надання гарантій безпеки для України. Відповідаючи на запитання журналістів, він зауважив, що "ще зарано давати відповідь" і висловив сподівання, що це питання вдасться обговорити пізніше. "Ми поговоримо про це. Сподіваюся, трохи згодом. Зараз ще зарано", — підсумував Трамп.

Шлях до миру

15 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна, під час якої вони обговорили шляхи завершення війни в Україні. За підсумками переговорів Трамп заявив, що вони з Путіним "значною мірою" домовилися про обмін територіями та можливі гарантії безпеки з боку США, а остаточне рішення тепер залежить від Києва.

18 серпня відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. Трамп після переговорів із Зеленським заявив, що сторони близькі до ухвалення резолюції щодо гарантій безпеки для України.