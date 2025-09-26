Орбан відмовив Трампу: Угорщина продовжить купувати російську нафту та газ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що його країна продовжить закупівлі російської нафти. Така заява пролунала після його розмови із президентом США Дональдом Трампом, який закликав Будапешт відмовитися від російського палива.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Угорщина не може відмовитися від російської нафти

Зазначається, що 25 вересня Дональд Трамп провів розмову з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном, під час якої обговорювалися питання постачання енергоносіїв до країн Центральної Європи.

Орбан пояснив, що Угорщина не може відмовитися від російської нафти, адже це, мовляв, негайно призведе до падіння економічного виробництва країни на 4%.

За словами угорського прем’єр-міністра, це "зруйнує економіку" країни.

"Нам не потрібно приймати аргументи один одного. Нам просто потрібно чітко говорити про наші інтереси та слухати один одного як друзі, а потім кожен робитиме так, як хоче", — заявив Орбан після розмови із Трампом.

Він додав, що угорський уряд керуватиметься власними інтересами щодо закупівель енергії та не зобов'язаний приймати вказівки адміністрації США з цього питання.

Bloomberg зауважує, що угорський прем’єр-міністр має тісні звʼязки як з Трампом, так і з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від закупівлі нафти в Росії, навіть якщо про це попросить особисто президент США Дональд Трамп.

Він пояснив це тим, що Угорщина не має виходу до моря, тому держава не припинить купувати російську нафту.

Заклики Трампа

Американський президент неодноразово закликав європейські країни припинити купувати енергоресурси в Росії та повторив свою вимогу з трибуни Генеральної Асамблеї ООН.

Крім того, Дональд Трамп висловлював упевненість, що міг би вплинути на прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб той припинив купувати російську нафту. "Він мій друг. Я з ним не розмовляв. Але в мене таке відчуття, що якби я це зробив, він міг би перестати. І я думаю, що я так і зроблю", — сказав Трамп.