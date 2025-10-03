НПЗ Chevron в США остановил производство авиационного топлива из-за масштабного пожара

Нефтеперерабатывающий завод Эль-Сегундо (El Segundo) компании Chevron в Калифорнии, мощностью 285 000 баррелей в день, был почти полностью остановлен 3 октября. Причиной стал масштабный пожар на установке по производству реактивного топлива, что повлекло за собой нарушение поставок на энергетическом рынке штата.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

НПЗ Эль-Сегундо является вторым по величине нефтеперерабатывающим заводом в Калифорнии и вторым по величине заводом Chevron в США. Этот объект является критически важным, поскольку поставляет пятую часть всего топлива для автомобилей и 40% авиационного керосина, потребляемого в южной Калифорнии.

Огонь вспыхнул на установке Isomax 7, отвечающей за превращение мазута средней дистилляции в реактивное топливо, после чего произошел взрыв. По словам спикера Chevron, Эллисон Кук, пожар вспыхнул поздно вечером в четверг. Пострадавших нет, пламя было локализовано, но отдельные очаги продолжали гореть еще и в пятницу.

Были остановлены реформатор и установка флюид-каталитического крекинга, что привело к потере более 100 000 баррелей бензина в сутки.

Общая емкость НПЗ составляет 12,5 миллиона баррелей, которые хранятся примерно в 150 крупных резервуарах.

Трейдеры на западном побережье отметили, что по состоянию на сегодняшний день влияние на цены на бензин было незначительным, поскольку рынок оценивал масштабы повреждений. Фьючерсы на бензин в США выросли примерно на 0,3% до $1,86 за галлон, а цены на сырую нефть – примерно на 1%.

Напомним, цены на нефть выросли на 1% в пятницу после четырех последовательных сессий падения из-за пожара на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на западном побережье США.