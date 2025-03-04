Нефть падает в цене на фоне новостей об увеличении добычи ОПЕК, новых пошлинах США и приостановке помощи Украине

Цены на нефть продолжили падение во вторник, 4 марта, после сообщений о том, что ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти) продолжит запланированное увеличение добычи в апреле, рынки готовятся к влиянию пошлин США на Канаду, Мексику и Китай и решение Дональда Трампа по приостановке военного.

Об этом пишет агентство R euters.

Фьючерсы на нефть марки Brent утром упали на 57 центов, или на 0,8%, до $71,05 за баррель, поскольку американская сырая нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 39 центов или на 0,6% до $67.

"Текущая тенденция к снижению цен на нефть в первую очередь обусловлена ​​решением ОПЕК увеличить добычу и введением пошлин США", — сказал Даррен Лим, стратег по сырьевым товарам в Phillip Nova.

Введенные Трампом 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики вступили в силу сегодня. При этом на канадские энергоносители пошлины составят 10%, а на импорт китайских товаров увеличится с 10% до 20%. Аналитики ожидают, что пошлины повлияют на экономическую активность и спрос на топливо, что приведет к снижению цен на нефть.

Китай немедленно принял ответные меры, объявив о повышении импортных пошлин на ряд американских сельскохозяйственных и пищевых продуктов на 10–15%, а также введя экспортные и инвестиционные ограничения для 25 американских компаний.

Дополнительным фактором, влияющим на цены на нефть, стало решение президента США Дональда Трампа приостановило всю военную помощь Соединенных Штатов Украины.

Как отмечает агентство, это, в свою очередь, может привести к смягчению санкций против РФ и возвращению на рынок большего объема поставок нефти.

"Хотя это решение направлено на постепенное прекращение предыдущих сокращений добычи, оно вызвало опасения относительно потенциального излишка предложения на рынке", — отметил Лим.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, такие как Россия, решили продлить запланированное на апрель увеличение добычи нефти на 138 000 баррелей в сутки, что станет первым увеличением группы с 2022 года.

"Идеальный шторм для сырой нефти усилился. Сообщения о том, что США приостановили военную помощь Украине, рассматриваются как предвестник отмены санкций в отношении российской нефти", — считает аналитик рынка IG Тони Сикамор.

Напомним, цены на нефть в понедельник, 3 марта, резко выросли, поскольку положительные данные по производству из Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти, вызвали оптимизм по спросу на топливо.