Цены на нефть растут, реагируя на данные об увеличении производства в Китае

Цены на нефть в понедельник, 3 марта, резко выросли, поскольку положительные данные по производству из Китая, крупнейшего в мире импортера сырой нефти, вызвали оптимизм по спросу на топливо.

Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на утро понедельника, цены на нефть марки Brent поднялись на 19 центов, или 0,3%, до $73,00 за баррель, тогда как цена нефти West Texas Intermediate стоила $69,95 за баррель (+0,3%).

Рост произошел после официальных данных в субботу, показавших, что производственная деятельность Китая выросла в феврале быстрее всего за три месяца, поскольку новые заказы и большие объемы закупок привели к значительному росту производства. Инвесторы ожидают ежегодного заседания парламента Китая, которое начнется 5 марта, относительно дальнейших мер по поддержке экономики.

Аналитик IG Тони Сикамор считает, что рост цен на нефть мог быть вызван тем, что "производственный PMI Китая NBS вернулся на территорию расширения по выходным". Однако он отметил, что экономическая ситуация в стране может ухудшиться из-за введения новых таможенных тарифов на экспорт в США, которое запланировано на 4 марта.

Как показал опрос Reuters, на 2025 год прогнозы аналитиков по ценам на нефть остаются в основном стабильными, средняя цена Brent на уровне $74,63 за баррель, поскольку они ожидают, что любое влияние дальнейших санкций США будет сбалансировано достаточным предложением и возможным мирным соглашением между Россией и Украиной.

Хотя США призывают Ирак возобновить экспорт из полуавтономного региона Курдистана, восемь работающих там международных нефтяных компаний заявили, что не будут возобновлять поставки через турецкий порт Джейхан из-за отсутствия ясности относительно коммерческих соглашений и гарантий оплаты прошлого и будущего экспорта.

Напомним, что Россия продолжает поставлять нефть в Китай. С 30 января по 16 февраля ни один из шестнадцати танкеров, загружавших нефть ESPO в восточном порту Козьмино, не попал в список санкций США