Через удари українських дронів Росія не зможе відновити обсяги нафтопереробки раніше середини 2026 року

Атаки українських дронів по російських НПЗ стримуватимуть обсяги переробки нафти в Росії щонайменше до середини 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що з початку серпня Україна здійснила щонайменше 28 атак по ключових російських нафтопереробних заводах, що спричинило дефіцит бензину в Росії.

У низці регіонів РФ останніми тижнями було запроваджено нормування бензину та тимчасове замороження цін на пальне. Також Москва обмежила до кінця року експорт бензину та дизелю, щоб стабілізувати внутрішній ринок. На тлі паливної кризи в Росії, експорт бензину з Білорусі до РФ зріс у чотири рази.

Згідно звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), переробка нафти в Росії становитиме менше ніж 5 млн барелів на день до червня 2026 року.

Атаки українських дронів на НПЗ в РФ скоротили переробку нафти приблизно на 500 000 барелів на добу.

Прогноз щодо обсягів переробки уточнюватимуть у міру надходження нових даних.

За розрахунками МЕА, у вересні постачання російського палива до інших країн становило 2,4 млн барелів на день, що є найнижчим показником за останні десять років, окрім квітня 2020 року під час пандемії Covid-19.

Bloomberg нагадує, що Росія засекретила більшість даних про енергетику, включно з обсягами переробки нафти та виробництвом бензину, що ускладнює точну оцінку збитків, завданих дронами.

Зниження доходів від експорту нафти створить додаткове навантаження на державний бюджет Росії, оскільки Кремль продовжує витрачати значні кошти на фінансування війни в Україні.

Доходи від нафти й газу становлять від третини до половини загальних надходжень до федерального бюджету Росії.

Атаки на нафтову інфраструктуру

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти. За даними українських та російських джерел, дрони вразили близько двадцяти нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Нещодавно російський нафтопровідний монополіст "Транснефть" попередив виробників про можливе скорочення видобутку нафти. Причиною є атаки українських безпілотників на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.

А 22 вересня Астраханський газопереробний завод у Росії, який належить "Газпрому", призупинив виробництво моторного палива після атаки дронів.

Також нафтопереробний завод у місті Кириші Ленінградської області РФ зупинив роботу своєї найпродуктивнішої установки первинної переробки нафти CDU-6 внаслідок атаки українських дронів 4 жовтня.